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平穩供銷！農委會專案進口雞蛋上架販售　3/29起陸續供應各通路

農委會說明，進口雞蛋除需符合來源場在28天以上未發生高病原性禽流感及來源國未施打禽流感疫苗等規範外，亦須符合相關食品衛生安全檢驗規定。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/29 09:03
攝影<a href="https://pixabay.com/users/akirevarga-8968314/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=7345934">Erika Varga</a> / <a href="https://pixabay.com//?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=7345934">Pixabay</a> 提供 

攝影Erika Varga / Pixabay 提供 

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）全台蛋荒風波延燒，為充分供應國人雞蛋消費需求，行政院農委會今(29)日表示，自3月起專案進口雞蛋，3月底前進口約700萬顆雞蛋，並向國內加工業者調度280萬顆，總計近1000萬顆雞蛋，自今天起陸續供應各通路需求，提供消費者採購。

農委會表示，為補足國內雞蛋缺口，已辦理專案進口雞蛋（包括生鮮殼蛋、液蛋及水煮蛋），除原開放之美國、日本及澳洲三國外，另專案開放菲律賓、巴西、土耳其、新加坡、泰國、馬來西亞等國雞蛋進口，同時鼓勵及協助國內業者自行辦理進口，以補足國內加工與消費缺口。該會並說明，進口雞蛋除需符合來源場在28天以上未發生高病原性禽流感及來源國未施打禽流感疫苗等規範外，亦須符合相關食品衛生安全檢驗規定。

農委會指出，近期進口雞蛋將調度給洗選業者洗選分級及包裝標示後，以超市、超商及量販店等通路供應配送，以牌價販售給消費者。該會表示，進口雞蛋已陸續運送到各洗選廠作業，將於3月29日起，先配送至缺蛋最嚴重的區域上架，例如雙北地區，並於4月1日起，擴大到全臺主要消費地區，讓消費者都能買得到牌價蛋。該會另指出，兼顧雜糧行、餐飲業等通路需求，已向加工業者調度280萬顆雞蛋，供應傳統通路，滿足國人需求。

農委會強調，未來持續辦理進口，自4月起每月進口量可達3,000萬顆以上，配合國內生產逐漸穩定，預期雞蛋的供給與需求可逐漸平穩。
生鮮殼蛋
液蛋
水煮蛋
雞蛋

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