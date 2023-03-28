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東南亞、美洲登革熱和屈公病疫情升溫 台灣疾管署：出國旅遊注意防蚊

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/28 20:08
據疾管署統計，登革熱境外移入病例高於前2年同期。（圖／疾管署）

據疾管署統計，登革熱境外移入病例高於前2年同期。（圖／疾管署）

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）隨著新冠疫情趨緩，各國國境開放，據疾管署統計，登革熱境外移入病例高於前2年同期，提醒民眾出國旅遊應做好防蚊措施，歸國後如出現疑似症狀，務必立即就醫，並告知醫師旅遊接觸史。

疾管署統計，我國今(2023)年截至3月27日，累計14例境外移入登革熱病例，高於去年、前年同期，近9成個案感染地為東南亞國家；近一個月新增病例感染國家為馬來西亞(2例)及越南(2例)。另累計2例境外移入屈公病病例，亦高於去年、前年同期，感染國家分別為印尼及巴拉圭。

監測資料顯示，東南亞地區越南、菲律賓及泰國今年登革熱病例數已高於去年同期，其中馬來西亞及泰國疫情有上升趨勢，印尼多地報告疫情；另美洲地區疫情亦持續升溫，截至今年第8週，報告逾33萬例，78例死亡，其中以玻利維亞、尼加拉瓜及貝里斯發生率為高。

而在國際屈公病疫情方面，東南亞地區泰國、馬來西亞及菲律賓持續報告病例，美洲地區疫情於今年截至第8週報告逾11萬例(含33例死亡)，病例數為去年同期之5倍，其中以巴拉圭、巴西及貝里斯發生率為高。

疾管署呼籲，民眾如前往登革熱流行區，應加強防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，皮膚裸露處使用政府機關核可，含敵避(DEET)、派卡瑞丁(picaridin)或伊默克(IR3535)成分的防蚊藥劑，並選擇有紗門、紗窗的房舍居住。

如發現有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知旅遊活動史。也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)，並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位採取防治工作。

東南亞、美洲登革熱和屈公病疫情升溫 台灣疾管署：出國旅遊注意防蚊
登革熱
屈公病

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更新時間 : 2023-03-28 22:24 GMT+08:00

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