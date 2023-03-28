蔡總統3/29出訪友邦 過境美國擬會麥卡錫

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文將於29日啟程赴友邦瓜地馬拉、貝里斯國是訪問，據外媒報導，過境美國紐約和洛杉磯期間，將領取哈德遜研究所頒發的「全球領導力獎」，亦將會晤美國眾議院議長麥卡錫。

蔡總統3月29日將展開「民主夥伴共榮之旅」，出訪中美洲友邦瓜地馬拉和貝里斯。行程規劃為3月29日下午啟程，同日過境紐約，31日上午離開美國，4月1日抵達瓜地馬拉，4月3日抵達貝里斯，4月5日過境美國洛杉磯，4月7日返抵國門，全程共計10天9夜。

據外國媒體報導，蔡總統於30日在紐約一場由華府智庫「哈德遜研究所」贊助的活動演講，並接受該智庫頒發「全球領導力獎」。此外，在返程過境洛杉磯時，蔡總統除會晤麥卡錫外，也將在雷根圖書館發表演說。

而美國眾議院「中國問題特別委員會」主席、共和黨籍眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）日前表示，他將隨麥卡錫一起與蔡總統會晤。

外界除了聚焦過境美國的行程外，蔡總統這次出訪還有深化民主夥伴交流合作，共同維護國際和平穩定的目的，根據總統府，蔡總統於台灣時間4月1日凌晨抵達友邦瓜地馬拉，將與僑界代表、技術團人員及役男茶敘，接著出席軍禮歡迎儀式、兩國元首會談並對媒體發表談話，瓜國總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）將贈勳蔡總統，並以國宴歡迎蔡總統。

瓜地馬拉第2天行程將參訪蒂卡爾（Tikal）國家公園、第3天參加齊瑪德南戈醫院贈交儀式後，離開瓜地馬拉轉往貝里斯訪問。

蔡總統預計台灣時間4月3日抵達國是訪問第2站貝里斯，根據外交部規劃，3日上午6時抵達貝里斯國際機場、接受軍禮歡迎後，晚上見證兩國外長簽署雙邊技術合作協定暨筆電贈交儀式。

第2天行程安排與貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）雙邊會談、在貝里斯國會演說以及接受貝國參眾兩院呈遞友台動議後，視察貝里斯羊隻品種改良的「貝羊計畫」等。第3天參加貝里斯「婦女賦權計畫成果展」後，結束貝里斯訪問行程。

蔡總統預計4月7日返抵台灣，針對總統過境紐約與洛杉磯期間的行程安排，外交部長吳釗燮日前在立法院答詢表示，要與美方達到共同同意相關行程安排的時候，才會對外宣布；過境安排秉持舒適、安全、便利、尊嚴四原則。