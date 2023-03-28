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以色列最大憲政危機暫落幕 爭議「司改案」本周不強過關

周一的以色列罷工潮擴大到各個重要機構，醫院、銀行、機場、百貨公司及商店幾乎停擺，民眾齊心做最後努力，施壓納坦雅胡政府懸崖勒馬，不讓司改案在本周批准生效。

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/28 18:06
以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。(美聯社圖片)

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。(美聯社圖片)

（台灣英文新聞 / 楊琇羽 綜合外電報導）以色列連續12周抗爭在國防部長諫言遭解職而升高民眾怒火並引起全球關注後，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）周一晚間終於鬆口暫停推動備受爭議的司法改革法案。

納坦雅胡領導的極右政府推動的司改案，目的在給予以色列國會及多數黨政府對司法系統有更大的控制權，外界咸認這將破壞三權分立、互相監督制衡的憲政體制，令政府更專斷，阻礙區域和平、國家發展進步。

周日，納坦雅胡火速開除持反對意見的國防部長葛朗特（Yoav Gallant）職務後，民眾與政府的衝突升高，多地出現大規模罷工潮，國家運作幾近停擺。葛朗特擔憂，這項爭議計畫會讓國家和軍隊陷入分裂，削弱軍隊團結和力量。

納坦雅胡表示會暫停司改案，延至日後討論。

不過，就在周一晚間納坦雅胡喊停之際，他也在記者會上大聲怪罪「少部份極端主義者」在背後搧風點火，讓國家陷入分裂，同時也駡以反對司改計劃為由拒國民義務的後備軍人，稱在國家動盪之際這樣的行為是不對的。

ＢＢＣ報導，周一的以色列罷工潮擴大到各個重要機構，醫院、銀行、機場、百貨公司及商店幾乎停擺，民眾齊心做最後努力，施壓納坦雅胡政府懸崖勒馬，不讓司改案在本周批准生效。

更新時間 : 2023-03-28 22:24 GMT+08:00

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