北韓公開最新微型核彈頭　金正恩：強化核武力量是為維護地區和平

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）據北韓官媒朝中社報導，金正恩27日親自至核武研究所視察，並公開了多張最新微型核彈頭「火山-31」，備受關注。

「火山-31」核彈頭直徑小，可裝載於600毫米口徑的超大型火箭發射器，以及彈道飛彈等。根據韓聯社報導，南韓國防安全論壇事務局長申鐘宇表示，「火山-31」核彈頭迷你化，直徑不到500毫米，可能是為了將其裝載於各種武器上。

據報導，金正恩還聽取了核武器管理系統技術水準報告，查看反作戰計畫，金正恩要官員不斷致力於加強核武力量，增加可生產核武的核材料，並加快研發具威力的核武器。

金正恩表示，只有做好隨時隨地都能動用核武的準備，才不會真的需要動用到核武器，唯有擁有強大的攻擊性核武力量，才能讓敵人畏懼，不敢冒犯北韓主權、制度和人民。他也強調，他們的強大的核武力量並非針對特定國家或群體，而是為遏止戰爭與核災發生，他們強化核武力量是為維護國家安全以及地區的和平與穩定。

根據中央社引述法新社，南韓世宗研究所北韓研究中心主任鄭成長表示，北韓利用這些戰術核彈頭進行第7次核試的可能性已提高，也有分析人士認為，北韓官媒所發布的一系列相關報導，是在表明北韓正準備第7次核試。