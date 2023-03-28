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台灣前總統馬總統訪問中國 3/28赴中山陵、南京總統府 中國網友挖苦

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/28 17:25
2023年3月28日，馬英九赴中山陵謁陵（圖／美聯社）

2023年3月28日，馬英九赴中山陵謁陵（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）昨日抵達中國進行12天訪問的前總統馬英九，今（28）日早上前往南京中山陵、下午至南京總統府，引來多人圍觀，中國網友則對他的來訪冷嘲熱諷。

根據中央社，馬英九赴南京中山陵拜謁孫中山，向其陵寢獻花圈致敬，在致詞中簡述了孫中山當年的革命史，強調兩岸追求和平、避免戰爭的重要性，並公開了自己書寫的橫幅：「和平奮鬥、振興中華」，以馬英九署名，並未加上任何官銜。

自由時報稱，馬英九看到孫中山銅像時，情緒激動一度哽咽，許多中國網友奚落道，「只敢講和平不敢說統一」、「不就是鄉下人進城嗎？」。TVBS報導，許多民眾湧入看熱鬧，有人不滿遭到公安管制，爆發衝突，被以擾亂公共秩序罪嫌帶走。

中國官媒新華社對馬英九訪中山陵的報導，並未著墨太多，除了參訪細節，便是馬英九促和平、孫中山是民族英雄、反對分裂民族等等的論述。微博網友多半不買帳，有人罵得難聽，「臭要飯的來了，暗獨最可恨」、「偽君子不如真小人」、「我們大陸談統一他竟然還在談奮鬥！」

馬英九下午來到南京總統府，維安升級，民眾全被擋在外頭，不能靠近。今日行程還包括存放1912至1948年間中華民國相關檔案的第二歷史檔案館、拉貝故居，稍晚還會安排一場會見。

拉貝（John Rabe）是德國商人，在中國經商期間，見證了南京大屠殺。他推動成立了南京安全區，為25萬中國難民提供避難所，自家的花園也庇護了數百名難民。其《拉貝日記》紀錄了相關事件。

台灣前總統馬總統訪問中國 3/28赴中山陵、南京總統府 中國網友挖苦
馬英九（中）在中山陵內展開親自書寫的「和平奮鬥、振興中華」8個字（圖／中央社）

台灣前總統馬總統訪問中國 3/28赴中山陵、南京總統府 中國網友挖苦
前總統馬英九28日下午前來參觀南京總統府（圖／中央社）

台灣前總統馬總統訪問中國 3/28赴中山陵、南京總統府 中國網友挖苦
南京總統府圍觀民眾（圖／美聯社）
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