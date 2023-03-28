雲林當令鳳梨、蒜頭快閃新北　限時搶購到明日

雲林縣長張麗善於今(28)日至新北市板橋區農會超 市前廣場出席「酸甜滋味在心頭 新鮮嗆辣香滿樓」農特產品展售活動， 為新北市民朋友帶來最新鮮當季的雲林蒜頭、鳳梨等農特產品， 與新北市政府農業局、板橋區農會共同推廣來自雲林的好滋味， 限時展售只到明(29)日，到雲林縣農會攤位消費滿300元， 即可自由加價購買高麗菜1顆。

雲林縣政府及雲林縣農會於3月27至29日在新北市板橋區農會超 市前廣場展開為期3天的「酸甜滋味在心頭 新鮮嗆辣香滿樓」農特產品展售活動， 帶來雲林最當令的蒜頭及金鑽鳳梨，正值產季的金鑽鳳梨香氣濃郁、 甜酸比優良，吃起來特別酸甜清爽，並且富含膳食纖維、有機酸、 維生素B1、維生素C、類胡蘿蔔素、鉀及多種礦物質； 雲林在地蒜頭嗆辣夠味、風味獨特， 使用雲林蒜頭做出的料理香味格外撲鼻。除了鳳梨及蒜頭外， 展售會場還有來自雲林農漁友的高麗菜、 醬油及烏魚子等優質農漁特產品，展售期間更有多項優惠好康， 到雲林縣農會攤位購買蒜頭特價80元/斤(原價90元/斤)， 消費滿300元，即可「自由加價」購買高麗菜1顆， 另雲林縣農會也提供高麗菜及金鑽鳳梨團購優惠，購買10箱即加贈 1箱，高麗菜每箱特價200元(原價350元/箱(20公斤)) ，鳳梨每箱特價300元(原價350元/箱(10公斤))， 歡迎大家來挖寶。

雲林縣長張麗善表示，雲林水份充足、氣候溫和， 並且擁有富含礦物質的紅土，非常適合鳳梨及大蒜生長， 這期雲林鳳梨收穫面積約400公頃，產量約2萬1000公噸， 而蒜頭種植面積約有4,900公頃，產量約有5萬公噸， 更占全國的9成以上，居全國之冠，消費者每吃3顆蒜頭中，就有2 顆來自雲林。今年天氣穩定，金鑽鳳梨及蒜頭品質都相當優良， 歡迎北部的朋友們一起來嚐鮮。

新北市農業局長李玟表示，新北市政府秉持新北市做大事推動「 農業健康市/式」的理念，積極媒合新北市與外縣市農會， 將最新鮮的農特產品由產地直送新北，加深產地與消費地連結， 同時輔導農會配合產季定期舉辦各項農特產品團購活動， 以及於網路商城上架各地產品，為新北及各地農民打開通路， 讓農友種得開心，民眾買得安心。

雲林農特產品至新北市板橋農會超市前廣場展售。（照片來源：新北市政府農業局提供）

雲林當季鳳梨至新北市板橋農會超市前廣場展售。（照片來源：新北市政府農業局提供）