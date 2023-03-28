Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

雲林當令鳳梨、蒜頭快閃新北　限時搶購到明日

By 台灣英文新聞
2023/03/28 17:13
新北市及雲林縣共同推廣當季優質農產品。（照片來源：新北市政府農業局提供）

新北市及雲林縣共同推廣當季優質農產品。（照片來源：新北市政府農業局提供）

雲林縣長張麗善於今(28)日至新北市板橋區農會超市前廣場出席「酸甜滋味在心頭 新鮮嗆辣香滿樓」農特產品展售活動，為新北市民朋友帶來最新鮮當季的雲林蒜頭、鳳梨等農特產品，與新北市政府農業局、板橋區農會共同推廣來自雲林的好滋味，限時展售只到明(29)日，到雲林縣農會攤位消費滿300元，即可自由加價購買高麗菜1顆。

雲林縣政府及雲林縣農會於3月27至29日在新北市板橋區農會超市前廣場展開為期3天的「酸甜滋味在心頭 新鮮嗆辣香滿樓」農特產品展售活動，帶來雲林最當令的蒜頭及金鑽鳳梨，正值產季的金鑽鳳梨香氣濃郁、甜酸比優良，吃起來特別酸甜清爽，並且富含膳食纖維、有機酸、維生素B1、維生素C、類胡蘿蔔素、鉀及多種礦物質；雲林在地蒜頭嗆辣夠味、風味獨特，使用雲林蒜頭做出的料理香味格外撲鼻。除了鳳梨及蒜頭外，展售會場還有來自雲林農漁友的高麗菜、醬油及烏魚子等優質農漁特產品，展售期間更有多項優惠好康，到雲林縣農會攤位購買蒜頭特價80元/斤(原價90元/斤)，消費滿300元，即可「自由加價」購買高麗菜1顆，另雲林縣農會也提供高麗菜及金鑽鳳梨團購優惠，購買10箱即加贈1箱，高麗菜每箱特價200元(原價350元/箱(20公斤))，鳳梨每箱特價300元(原價350元/箱(10公斤))，歡迎大家來挖寶。

雲林縣長張麗善表示，雲林水份充足、氣候溫和，並且擁有富含礦物質的紅土，非常適合鳳梨及大蒜生長，這期雲林鳳梨收穫面積約400公頃，產量約2萬1000公噸，而蒜頭種植面積約有4,900公頃，產量約有5萬公噸，更占全國的9成以上，居全國之冠，消費者每吃3顆蒜頭中，就有2顆來自雲林。今年天氣穩定，金鑽鳳梨及蒜頭品質都相當優良，歡迎北部的朋友們一起來嚐鮮。

新北市農業局長李玟表示，新北市政府秉持新北市做大事推動「農業健康市/式」的理念，積極媒合新北市與外縣市農會，將最新鮮的農特產品由產地直送新北，加深產地與消費地連結，同時輔導農會配合產季定期舉辦各項農特產品團購活動，以及於網路商城上架各地產品，為新北及各地農民打開通路，讓農友種得開心，民眾買得安心。

雲林當令鳳梨、蒜頭快閃新北　限時搶購到明日

雲林農特產品至新北市板橋農會超市前廣場展售。（照片來源：新北市政府農業局提供）

雲林當令鳳梨、蒜頭快閃新北　限時搶購到明日

雲林當季鳳梨至新北市板橋農會超市前廣場展售。（照片來源：新北市政府農業局提供）

更新時間 : 2023-03-28 17:34 GMT+08:00

最受歡迎

更新【流竄18天】台灣桃園市東非狒狒被捕傷重身亡!　獵人坦承開槍
更新【流竄18天】台灣桃園市東非狒狒被捕傷重身亡!　獵人坦承開槍
性別檢測首度未過! 台灣拳擊好手林郁婷世錦賽銅牌被撤將申訴
性別檢測首度未過! 台灣拳擊好手林郁婷世錦賽銅牌被撤將申訴
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
台灣《菸害防制法》新法上路！加味菸僅禁4口味？民團質疑放水
台灣《菸害防制法》新法上路！加味菸僅禁4口味？民團質疑放水
【有洋蔥】台灣療癒系甜點「瞇瞇眼」專攻傷心的人　專訪創辦人失去至親催生品牌故事
【有洋蔥】台灣療癒系甜點「瞇瞇眼」專攻傷心的人　專訪創辦人失去至親催生品牌故事
台灣海軍敦睦艦環島開放參觀近尾聲　20日起把握最後3站:基隆港、蘇澳港、花蓮港　
台灣海軍敦睦艦環島開放參觀近尾聲　20日起把握最後3站:基隆港、蘇澳港、花蓮港　
南韓D社10週年展覽D’FESTA 7月來台　集結TWICE、BTS、NU'EST等多個韓團未公開影像
南韓D社10週年展覽D’FESTA 7月來台　集結TWICE、BTS、NU'EST等多個韓團未公開影像
【超療癒】影后凱特布蘭琪合作巫師現身台灣　體驗神秘薩滿文化「亞馬遜叢林花浴」淨化心靈
【超療癒】影后凱特布蘭琪合作巫師現身台灣　體驗神秘薩滿文化「亞馬遜叢林花浴」淨化心靈
【更新】台灣外交部召開記者會•宣布與宏都拉斯斷交 吳釗燮: 盼各國認清中共承諾華而不實
【更新】台灣外交部召開記者會•宣布與宏都拉斯斷交 吳釗燮: 盼各國認清中共承諾華而不實
【更新】台灣六福村否認狒狒脫逃•竹縣動保所要求再盤點　桃園農業局: 私養可罰5萬元
【更新】台灣六福村否認狒狒脫逃•竹縣動保所要求再盤點　桃園農業局: 私養可罰5萬元