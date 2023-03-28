清明連假開車出遊　富邦產險網路投保提供全方位車險保障

清明連假將至，許多民眾安排開車出遊計畫，道路風險也相對增加， 事前若無投保相關的汽車保險，若不幸發生意外事故， 恐帶來巨大的財務損失。富邦產險建議，除了汽車強制險外， 民眾可加保「第三人責任險」、「超額責任險」等任意險， 若發生事故，可賠償第三人車輛毀壞或財物損失， 而對於經常行駛國道的民眾，也建議再附加「國道雙保險」， 提升保障的全面性，讓道路駕駛保障更完整。

根據交通部統計資料顯示，2022年1-11月道路交通事故共33 萬件，其中以「未注意車前狀況」及「未依規定讓車」 為主要肇事原因，而高速公路車速快，也提高開車上路的風險。 富邦產險表示，民眾若發生事故撞到名車，須面對鉅額的賠償金， 但若有加保「第三人責任險」及「超額責任險」等任意險， 可以補強強制險不理賠財損的部分，「第三人責任險」 可針對第三人車輛毀壞或財物損失進行理賠； 若強制險體傷理賠金額不足，也可彌補差額； 而當第三人責任險額度不夠賠償時，就會啟動超額責任險。

富邦產險說明，民眾若經常行駛國道， 網路投保汽車第三人責任險時，建議再附加「國道雙保險」，其中「 假日或國道增額保障附加條款」可擁有加倍保障，而「 國道拖吊交通費用補償險」則是讓車主行駛高速公路或快速道路時， 避免發生碰撞事故或車輛故障， 導致無法行駛或必須由拖吊車拖離事故現場，讓行車多一份保障。 投保第三人責任險、超額責任險、國道雙保險等任意險， 不僅能保護車主自身，還可以保障他人的權益， 避免因為意外事故導致的賠償問題。

針對於假期開車旅遊的民眾，富邦產險建議， 可根據自身需求選擇合適的汽車保險方案，且切勿疲勞駕駛， 應養足精神再上路。同時，富邦產險官網投保除了可享保費優惠， 還可參加月月抽萬元品牌家電活動，新保客戶免登錄可再參加「新戶 5金喜」抽獎活動，另針對車險未到期客戶，還提供「 車險到期提醒服務」，欲了解相關資訊，可上富邦產險官網查詢。

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照片來源：富邦金控提供