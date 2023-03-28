安康崇光南山挺進FRC機器人夏威夷區賽8強聯盟　崇光女力獲團隊精神獎

新北市安康高中、崇光高中及南山高中參與FRC機器 人夏威夷區賽，在37隊中打進前八強聯盟賽， 其中崇光高中更拿下團隊精神獎。三校也到夏威夷大學參訪， 並分別與私立聖路易斯高中(FRC TEAM 4270)及夏威夷伊奧拉尼學校Iolani School (FRC TEAM 2438)進行機器人交流，擴展師生國際視野。

教育局長張明文表示，FIRST Robotics Competition簡稱FRC競賽， 是國際最高等級機器人賽事，參賽學生需整合程式與機械設計、 大數據及策略分析、行銷公關、商業營運及外語能力等跨領域能力， 以團隊合作及共好的態度，方能發揮最佳實力。這次安康高中、崇光 高中及南山高中赴夏威夷參賽，讓世界看見臺灣， 學生也充分展現跨域素養，向世界級頂尖人才邁進。

崇光高中隊員林瑀宸表示，能在夏威夷區賽榮獲團隊精神獎， 象徵團隊合作能力佳，深受大會肯定。回想比賽過程， 剛開始大家只知道我們是臺灣今年唯一女力隊伍，漸漸地「全女力」 發揮凝聚力、彼此信任、相互扶持的精神， 打破外界對於女性和科技、機械格格不入的想法。 希望未來能夠繼續保持，團隊攜手朝著夢想前進。

南山高中隊長李建霖表示，今年疫情緩解，得以如願出國參賽， 開幕時播放臺灣國旗歌，世界各地37隊選手豎立致敬， 畫面令人感動。比賽時，各隊展現活力與特色，自己深刻體驗到， 比賽不是只看結果，過程中的學習更是珍貴。最開心的是， 團隊打入前四強，展現堅持不放棄的精神， 感謝過程中所有支持他們的人。

安康高中與國外隊伍組成聯盟， 其中一場更拿下各國區賽最高成績紀錄。隊員黃苙凱表示， 為了要跟外國隊伍進行機器人交流，必須要提升語言能力， 勇敢跨出互動的腳步，才能讓台灣被看見。 賽前團隊與私立聖路易斯高中(FRC TEAM 4270)強隊交流，除了著重在程式學習外，更體驗夏威夷舞Hu la，感受多元文化的魅力。

教育局表示，新北市自109學年度率全國之先推動FRC競賽扎根 計畫，鼓勵各校參賽及與國外隊伍建立合作，同時發揮競賽精神， 從建立品牌到公關行銷能力，透過產學募資旅費為自己夢想圓夢， 目前新北市已有6所高中師生出國參與FRC競賽，此外，3月底板 橋高中將赴矽谷參賽。未來將邀請國際隊伍共同規劃課程， 辦理成果發表會，建立國際夥伴關係。

安康高中與國外隊伍組成聯盟，其中一場更拿下各國區賽最高成績紀錄。（照片來源：新北市教育局提供）

崇光高中於FRC機器人夏威夷區賽拿下團隊精神獎。（照片來源：新北市教育局提供）

南山高中參加FRC機器人夏威夷區賽實況。（照片來源：新北市教育局提供）