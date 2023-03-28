中華電信攜手逢甲大學與AWS　培育雲端人才接軌數位轉型潮流

中華電信於3月28日上午與逢甲大學、Amazon Web Services（AWS）舉辦「轉型台中，攀上雲峰」智慧校園與雲端人才發佈會，由中華電信資訊技術分公司提供技術支援，導入AWS雲端解決方案，推出雲端人才培育、智慧選課、智慧校園與校園系統雲化等領域進行產學合作，共同培育雲端人才接軌數位轉型潮流。
AWS廣泛而深入的雲端服務在數位轉型中扮演著關鍵角色，使用靈活的軟體開發模式和數據管理架構，加速產業開拓新商機，為企業提升整體競爭力。中華電信在雲端服務領域，提供給客戶更加優化的雲端資訊解決方案，開發各個領域創新產品支援服務，並與逢甲大學就Cloud、AI、ESG等領域進行合作，提供雲端人才培育、智慧選課、智慧校園與校園系統雲化等實際場域解決方案，協助逢甲大學實現數位轉型、雲端創新。此外，中華電信也強調AI和新創的重要性，推出雲端人才培育課程，並提供相關技術支援，協助建立AI與雲端產業生態系，培育出更多優秀的AI人才，助力台灣轉型成為AI和新創創造力之典範。
在合作發佈會上，臺中市政府數位治理局林谷隆局長支持臺中市政府與逢甲大學、AWS共同合作雲端人才培訓計畫，可培育出無數雲端人才，更期待中華電信的加入能提供豐富實務經驗，共同推動教育數位轉型，開啟教育數位轉型新願景，也為臺灣智慧科技發展作出貢獻。
逢甲大學王葳校長也以「大學之大，在於共善」的理念，打造影響整體社會之優質大學。希望借鏡大型企業的數位轉型經驗，進行教育的轉型與智慧校園的實踐，落實產學共善、智慧校園與環境永續、以及數位與人文共善，共同培育符合社會產業升級轉型所需的雲端跨域人才。
中華電信資訊技術分公司總經理林昭陽也談到，中華電信作為雲推動者，將協助逢甲大學實現雲端、AI、ESG等轉型，推動中華電信ESG理念至校園綠色轉型，攜手打造智慧、創新、可持續的雲端生態系統，加速校園數位轉型和雲端創新，為產業生態建設和社會永續發展貢獻力量。
AWS台灣暨香港總經理王定愷指出，數位轉型勢在必行，人才培育尤其關鍵。逢甲大學與AWS長期合作培育下世代雲端人才，並與中華電信合作助力企業轉型。透過智慧校園應用場域，提供AWS專業培訓資源，激發學子對雲端產業的興趣，為雲端創新研發埋下種子，促進整體產業發展。
中華電信近年來在雲端解決方案、雲端遷移能力等領域積極投入，已累積相當可觀的成果，將持續「以技術為本」的價值精神與國內大專院校共同合作培育人才，為產業與國家厚植實力，培育更多的優質雲端人才。
中華電信資訊技術分公司總經理林昭陽(中)逢甲大學校長王葳(左)與AWS台灣暨香港總經理王定愷(右)簽訂 MOU。（照片由中華電信提供）
中華電信資訊技術分公司總經理林昭陽(左))逢甲大學校長王葳(中)與AWS台灣暨香港總經理王定愷(右)簽訂 MOU。（照片由中華電信提供）