中華電信攜手逢甲大學與AWS　培育雲端人才接軌數位轉型潮流

中華電信於3月28日上午與逢甲大學、Amazon Web Services（AWS）舉辦「轉型台中，攀上雲峰」 智慧校園與雲端人才發佈會， 由中華電信資訊技術分公司提供技術支援， 導入AWS雲端解決方案，推出雲端人才培育、智慧選課、 智慧校園與校園系統雲化等領域進行產學合作， 共同培育雲端人才接軌數位轉型潮流。

AWS廣泛而深入的雲端服務在數位轉型中扮演著關鍵角色， 使用靈活的軟體開發模式和數據管理架構，加速產業開拓新商機， 為企業提升整體競爭力。中華電信在雲端服務領域， 提供給客戶更加優化的雲端資訊解決方案， 開發各個領域創新產品支援服務，並與逢甲大學就Cloud、 AI、ESG等領域進行合作，提供雲端人才培育、智慧選課、 智慧校園與校園系統雲化等實際場域解決方案， 協助逢甲大學實現數位轉型、雲端創新。此外， 中華電信也強調AI和新創的重要性，推出雲端人才培育課程， 並提供相關技術支援，協助建立AI與雲端產業生態系， 培育出更多優秀的AI人才， 助力台灣轉型成為AI和新創創造力之典範。

在合作發佈會上， 臺中市政府數位治理局林谷隆局長支持臺中市政府與逢甲大學、 AWS共同合作雲端人才培訓計畫，可培育出無數雲端人才， 更期待中華電信的加入能提供豐富實務經驗， 共同推動教育數位轉型，開啟教育數位轉型新願景， 也為臺灣智慧科技發展作出貢獻。

逢甲大學王葳校長也以「大學之大，在於共善」的理念， 打造影響整體社會之優質大學。希望借鏡大型企業的數位轉型經驗， 進行教育的轉型與智慧校園的實踐，落實產學共善、 智慧校園與環境永續、以及數位與人文共善， 共同培育符合社會產業升級轉型所需的雲端跨域人才。

中華電信資訊技術分公司總經理林昭陽也談到， 中華電信作為雲推動者，將協助逢甲大學實現雲端、AI、 ESG等轉型，推動中華電信ESG理念至校園綠色轉型， 攜手打造智慧、創新、可持續的雲端生態系統， 加速校園數位轉型和雲端創新， 為產業生態建設和社會永續發展貢獻力量。

AWS台灣暨香港總經理王定愷指出，數位轉型勢在必行， 人才培育尤其關鍵。 逢甲大學與AWS長期合作培育下世代雲端人才， 並與中華電信合作助力企業轉型。透過智慧校園應用場域， 提供AWS專業培訓資源，激發學子對雲端產業的興趣， 為雲端創新研發埋下種子，促進整體產業發展。

中華電信近年來在雲端解決方案、雲端遷移能力等領域積極投入， 已累積相當可觀的成果，將持續「以技術為本」 的價值精神與國內大專院校共同合作培育人才， 為產業與國家厚植實力，培育更多的優質雲端人才。

中華電信資訊技術分公司總經理林昭陽(中)逢甲大學校長王葳(左)與AWS台灣暨香港總經理王定愷(右)簽訂 MOU。（照片由中華電信提供）

中華電信資訊技術分公司總經理林昭陽(左))逢甲大學校長王葳(中)與AWS台灣暨香港總經理王定愷(右)簽訂 MOU。（照片由中華電信提供）