新北市好日子愛心大平台與連鎖餐飲簽備忘錄 預計13萬人次受惠

新北市自2021年8月25日起推動「好日子愛心大平台待用餐」，今(2023)年持續辦理，目前已有615店家響應加入。市府於28日上午在3樓逗點召開記者會，邀請參與店家經驗分享，侯友宜市長與加入待用餐行列的連鎖餐飲業者，簽署合作備忘錄，並致贈感謝牌。侯友宜表示，今年預計使用愛心大平台指定捐款1300萬元做為待用餐，可以讓13萬人次獲得溫飽，透過連鎖店家的加入，增加多元且豐富的餐點。

位於板橋區的美美自助餐老闆楊敏玲特別到場分享，店家自從2021年8月待用餐計畫開始推動時便響應加入，常有獨居長輩或是單親媽媽取用待用餐，發現他們確有需求，都會主動提供超過100元的便當。加入待用餐後，發現生意無形中也變好了。

侯友宜表示，近年來受到疫情影響，新北市推動待用餐，去年起改由社福中心等單位經評估後發放餐券，有需求者可憑餐券兌換100元餐點。年初來因通貨膨脹、萬物齊漲，增加民眾經濟負擔，使生活更加辛苦，因此今年與鬍鬚張、八方雲集、三商餐飲及爭鮮等連鎖餐飲簽署合作備忘錄，旗下連鎖門市共計372家加入新北市待用餐行列，不僅增加有需求民眾取餐的近便性，也有更多元的選擇。

社會局長張錦麗表示，新北市的待用餐計畫係由善心民眾及企業捐款響應，持續於eFOOOD平台提供待用餐店家資訊，開辦迄今已有1,501店家響應，全巿29區皆有店家，逾36萬人次弱勢民眾受惠。