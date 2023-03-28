Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

【Dior操刀服裝】天后瑪丹娜演唱會總監編舞　北歐前衛舞團首次台灣演出

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2023/03/28 16:38
瑞典哥德堡舞團將首次於台灣演出。（圖/Mats Backer）

瑞典哥德堡舞團將首次於台灣演出。（圖/Mats Backer）

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)歐洲前衛舞團瑞典哥德堡將首次於台灣演出，將於5月19日至21日台中國家歌劇院帶來兩件風格不同的作品《Skid》，《SAABA》。

瑞典哥德堡舞團由來自21國38位舞者組成，其中包含兩位台灣舞者凃力元與陳崇賢，他們於今（28）日記者會上透過視訊分享演出心得及旅外經驗，台中國家歌劇院藝術總監邱瑗，Meimage Dance藝術總監何曉玫也於現場交流。

此次舞團將於台灣演出《Skid》跟《SAABA》兩支舞作，分別由比利時編舞家，天后瑪丹娜《X夫人世界巡迴演唱會》創意總監戴米恩‧雅勒（Damien Jalet）及以色列編舞家莎倫‧伊爾（Sharon Eyal）編舞，前者強調失速墜落感，後者則獨特詭異，兩件風格十分極端，十分考驗舞者的基本功。

【Dior操刀服裝】天后瑪丹娜演唱會總監編舞　北歐前衛舞團首次台灣演出
台中國家歌劇院藝術總監邱瑗、Meimage Dance藝術總監何曉玫、瑞典哥德堡台灣籍舞者陳崇賢、凃力元。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）

《Skid》靈感來自日本的傳統祭典「御柱祭」，其為人們騎著原木從山坡滑下，舞作讓17位舞者穿上日本屋頂工人穿的特製鞋挑戰地心引力，在直通樂池的34度斜坡上跳舞，猶如希臘神話中的薛西佛斯，徒勞無功地抵抗命運的無情墜落。

《SAABA》編舞家Eyal錄下即興動作讓舞者學習，其詭異的動作包含從胸口被扒開的張力、從骨頭底層扭轉的旋轉、腳尖掂起時要像踩在嬰兒頭底般細膩，Eyal熱愛古典芭蕾及去夜店，作品《心碎蠻荒之旅》甫於今年3月國家戲劇院登場，主題都圍繞在愛情，此次服裝再度由Dior創意總監操刀，帶來一場迷幻電音趴。

凃力元表示揣摩Eyal動作時要進入到很深的層面，不斷找尋她的身體語彙，看影片學舞連小細節也不放過，整個舞團跳的動作都是一樣，但又都有自己的風格。

陳崇賢形容，很少看到藝術家能這麼相信自己的直覺，有自信到不用跟別人解釋背後靈感就直接「learn it因為這是好的」，Eyal獨特到有點怪將近到不舒服卻帶有詭異的美，是場高級細膩但很詭異的techno party。

至於在國外的工作心得，陳崇賢未完成國立台北藝術⼤學學業就出國，現在於該舞團工作已有近五年，他表示，可以接觸到很多不同風格、很極端的舞，前三支學的作品沒有一支是在平地上跳，首支在天上飛，第二在斜坡，第三在轉盤，每次的轉換都很有挑戰，最困難的是要如何把自己變成編舞者想要的樣子，依舊保有自己的味道。

已在該舞團10年的凃力元說，一開始加入舞團時很想證明自己，但經過多年磨練下來，發現做好自己最重要，每支舞在甄選舞者時，他也會觀察編舞者如何工作，達成雙方合作的平等狀態。

何曉玫是兩位台灣舞者在國立台北藝術⼤學時的老師，曾於「鈕扣計畫」邀請兩位回台演出及分享，她提及，凃力元的肢體語言細膩，陳崇賢則較奔放，這次兩人將回台演出，也會於母校舉辦座談會。

2023 NTT Arts NOVA瑞典哥德堡舞團雙舞作《Skid》&《SAABA》

時間：5/19 (五) 19:30、5/20 (六) 14:30、5/21 (日) 14:30
購票請上Opentix：https://npacntt.tw/n03yA6Eq
瑞典哥德堡舞團
台中國家歌劇院
歐洲
凃力元
陳崇賢
邱瑗
舞蹈
現代舞
前衛舞蹈

相關新聞

【心碎釀的舞看了會醉】以色列編舞家將失戀極度悲傷化成動力　Dior操刀暗黑絕美舞衣台灣首度亮相！
【心碎釀的舞看了會醉】以色列編舞家將失戀極度悲傷化成動力　Dior操刀暗黑絕美舞衣台灣首度亮相！
2023/03/09 10:43
罕見冬季乾旱 歐洲面臨嚴重缺水危機
罕見冬季乾旱 歐洲面臨嚴重缺水危機
2023/03/06 10:59
〈財經主筆室〉星宇股價大漲 又圈粉一批K董迷進場
〈財經主筆室〉星宇股價大漲 又圈粉一批K董迷進場
2023/02/20 12:31
【俄烏戰爭】下一個是誰？摩爾多瓦控俄國欲推翻該國政權
【俄烏戰爭】下一個是誰？摩爾多瓦控俄國欲推翻該國政權
2023/02/14 11:31
中國間諜氣球觸發歐洲外交政策轉變？Politico：安保仰賴美國就需選邊站
中國間諜氣球觸發歐洲外交政策轉變？Politico：安保仰賴美國就需選邊站
2023/02/06 17:36

更新時間 : 2023-03-28 17:33 GMT+08:00

最受歡迎

更新【流竄18天】台灣桃園市東非狒狒被捕傷重身亡!　獵人坦承開槍
更新【流竄18天】台灣桃園市東非狒狒被捕傷重身亡!　獵人坦承開槍
性別檢測首度未過! 台灣拳擊好手林郁婷世錦賽銅牌被撤將申訴
性別檢測首度未過! 台灣拳擊好手林郁婷世錦賽銅牌被撤將申訴
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
台灣《菸害防制法》新法上路！加味菸僅禁4口味？民團質疑放水
台灣《菸害防制法》新法上路！加味菸僅禁4口味？民團質疑放水
【有洋蔥】台灣療癒系甜點「瞇瞇眼」專攻傷心的人　專訪創辦人失去至親催生品牌故事
【有洋蔥】台灣療癒系甜點「瞇瞇眼」專攻傷心的人　專訪創辦人失去至親催生品牌故事
台灣海軍敦睦艦環島開放參觀近尾聲　20日起把握最後3站:基隆港、蘇澳港、花蓮港　
台灣海軍敦睦艦環島開放參觀近尾聲　20日起把握最後3站:基隆港、蘇澳港、花蓮港　
南韓D社10週年展覽D’FESTA 7月來台　集結TWICE、BTS、NU'EST等多個韓團未公開影像
南韓D社10週年展覽D’FESTA 7月來台　集結TWICE、BTS、NU'EST等多個韓團未公開影像
【超療癒】影后凱特布蘭琪合作巫師現身台灣　體驗神秘薩滿文化「亞馬遜叢林花浴」淨化心靈
【超療癒】影后凱特布蘭琪合作巫師現身台灣　體驗神秘薩滿文化「亞馬遜叢林花浴」淨化心靈
【更新】台灣外交部召開記者會•宣布與宏都拉斯斷交 吳釗燮: 盼各國認清中共承諾華而不實
【更新】台灣外交部召開記者會•宣布與宏都拉斯斷交 吳釗燮: 盼各國認清中共承諾華而不實
【更新】台灣六福村否認狒狒脫逃•竹縣動保所要求再盤點　桃園農業局: 私養可罰5萬元
【更新】台灣六福村否認狒狒脫逃•竹縣動保所要求再盤點　桃園農業局: 私養可罰5萬元