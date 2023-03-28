劉亞仁遭爆吸毒後首發聲　認將自己行為合理化　向粉絲、工作夥伴道歉

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）劉亞仁被爆染毒後於昨（27）日首度現身，接受警方傳喚，接受調查前快速走入警局不發一語的他，在接受警方12個小時調查後，終於在媒體鏡頭前開口，今日也首度於社群媒體上發文致歉。

南韓演員劉亞仁因涉嫌吸食大麻、異丙酚、古柯鹼、K他命等四種毒品而遭警方調查，據韓媒報導，劉亞仁也找來了強大律師團協助進行調查，其中包含了最高檢察廳毒品科課長出身的律師、兩位南韓最大律師事務所「Kim&Chang」律師等，三位皆有檢察廳工作經驗，是南韓法律界知名人物。

劉亞仁在約晚上9點左右結束調查後，於媒體面前表示，因為不光彩的事站在這種場合，讓一直以來喜愛他的很多人失望，他對此深深反省，也對於遲來的立場表明感到抱歉。他說道，他似乎因為自己沒有帶給別人傷害，而陷入將個人越矩行為合理化的泥沼裡，他希望能透過這次的事，當作以後能更健康地活著的機會。

他今日又再度發文表示，他認為在警方調查後，他沒有充分的道歉，對於因不光彩的事讓愛護他的人們感到失望，他想再次表達歉意。

他也向他所參與的電影、電視劇、廣告等相關人士與同事說道，對於因為他所造成的損失，他表示將會努力盡他所應負的責任。

劉亞仁說，他對於自己一方面持續演員的工作，一方面卻做傷害自己的事，給很多人帶來很大的傷害，他感到非常後悔及羞愧，他在事情爆出後的時間裡，清楚地認清到他的錯誤是無法用任何藉口掩飾的，今後會誠實地接受調查，也接受大家一切的指責及法律的審判。