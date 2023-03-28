Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 韓流.時尚生活

劉亞仁遭爆吸毒後首發聲　認將自己行為合理化　向粉絲、工作夥伴道歉

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/28 15:54
劉亞仁遭爆吸毒後首度發文（圖／美聯社）

劉亞仁遭爆吸毒後首度發文（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）劉亞仁被爆染毒後於昨（27）日首度現身，接受警方傳喚，接受調查前快速走入警局不發一語的他，在接受警方12個小時調查後，終於在媒體鏡頭前開口，今日也首度於社群媒體上發文致歉。

南韓演員劉亞仁因涉嫌吸食大麻、異丙酚、古柯鹼、K他命等四種毒品而遭警方調查，據韓媒報導，劉亞仁也找來了強大律師團協助進行調查，其中包含了最高檢察廳毒品科課長出身的律師、兩位南韓最大律師事務所「Kim&Chang」律師等，三位皆有檢察廳工作經驗，是南韓法律界知名人物。

劉亞仁在約晚上9點左右結束調查後，於媒體面前表示，因為不光彩的事站在這種場合，讓一直以來喜愛他的很多人失望，他對此深深反省，也對於遲來的立場表明感到抱歉。他說道，他似乎因為自己沒有帶給別人傷害，而陷入將個人越矩行為合理化的泥沼裡，他希望能透過這次的事，當作以後能更健康地活著的機會。

他今日又再度發文表示，他認為在警方調查後，他沒有充分的道歉，對於因不光彩的事讓愛護他的人們感到失望，他想再次表達歉意。

他也向他所參與的電影、電視劇、廣告等相關人士與同事說道，對於因為他所造成的損失，他表示將會努力盡他所應負的責任。

劉亞仁說，他對於自己一方面持續演員的工作，一方面卻做傷害自己的事，給很多人帶來很大的傷害，他感到非常後悔及羞愧，他在事情爆出後的時間裡，清楚地認清到他的錯誤是無法用任何藉口掩飾的，今後會誠實地接受調查，也接受大家一切的指責及法律的審判。
劉亞仁
吸毒

相關新聞

劉亞仁遭驗出4種毒品反應　韓劇「地獄公使2」急換角由金聖喆接演
劉亞仁遭驗出4種毒品反應　韓劇「地獄公使2」急換角由金聖喆接演
2023/03/02 18:07
南韓影帝劉亞仁三種毒品反應呈陽性　兩年內異丙酚施打次數破百
南韓影帝劉亞仁三種毒品反應呈陽性　兩年內異丙酚施打次數破百
2023/02/28 11:52
南韓演員劉亞仁驚傳「大麻反應呈陽性」 今年4作品恐受影響
南韓演員劉亞仁驚傳「大麻反應呈陽性」 今年4作品恐受影響
2023/02/10 18:10
南韓影帝劉亞仁傳濫用牛奶針 經紀公司已出面回應
南韓影帝劉亞仁傳濫用牛奶針 經紀公司已出面回應
2023/02/09 10:36
南韓知名男演員吸毒上街被捕　目擊民眾稱「大家都認識」
南韓知名男演員吸毒上街被捕　目擊民眾稱「大家都認識」
2022/09/12 13:30

更新時間 : 2023-03-28 17:33 GMT+08:00

最受歡迎

更新【流竄18天】台灣桃園市東非狒狒被捕傷重身亡!　獵人坦承開槍
更新【流竄18天】台灣桃園市東非狒狒被捕傷重身亡!　獵人坦承開槍
性別檢測首度未過! 台灣拳擊好手林郁婷世錦賽銅牌被撤將申訴
性別檢測首度未過! 台灣拳擊好手林郁婷世錦賽銅牌被撤將申訴
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
台灣《菸害防制法》新法上路！加味菸僅禁4口味？民團質疑放水
台灣《菸害防制法》新法上路！加味菸僅禁4口味？民團質疑放水
【有洋蔥】台灣療癒系甜點「瞇瞇眼」專攻傷心的人　專訪創辦人失去至親催生品牌故事
【有洋蔥】台灣療癒系甜點「瞇瞇眼」專攻傷心的人　專訪創辦人失去至親催生品牌故事
台灣海軍敦睦艦環島開放參觀近尾聲　20日起把握最後3站:基隆港、蘇澳港、花蓮港　
台灣海軍敦睦艦環島開放參觀近尾聲　20日起把握最後3站:基隆港、蘇澳港、花蓮港　
南韓D社10週年展覽D’FESTA 7月來台　集結TWICE、BTS、NU'EST等多個韓團未公開影像
南韓D社10週年展覽D’FESTA 7月來台　集結TWICE、BTS、NU'EST等多個韓團未公開影像
【超療癒】影后凱特布蘭琪合作巫師現身台灣　體驗神秘薩滿文化「亞馬遜叢林花浴」淨化心靈
【超療癒】影后凱特布蘭琪合作巫師現身台灣　體驗神秘薩滿文化「亞馬遜叢林花浴」淨化心靈
【更新】台灣外交部召開記者會•宣布與宏都拉斯斷交 吳釗燮: 盼各國認清中共承諾華而不實
【更新】台灣外交部召開記者會•宣布與宏都拉斯斷交 吳釗燮: 盼各國認清中共承諾華而不實
【更新】台灣六福村否認狒狒脫逃•竹縣動保所要求再盤點　桃園農業局: 私養可罰5萬元
【更新】台灣六福村否認狒狒脫逃•竹縣動保所要求再盤點　桃園農業局: 私養可罰5萬元