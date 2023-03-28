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COVID疫後觀光潮 亞洲機票飆漲 原因為何？

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/28 15:53
泰國曼谷東部蘇凡納布國際機場迎中國遊客（圖／美聯社）

泰國曼谷東部蘇凡納布國際機場迎中國遊客（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）好不容易等到COVID-19疫情趨緩，消費者摩拳擦掌急著訂機票出國，但訂票的那一刻，可能會被價錢嚇得下不了手，相較於四年前，有的竟足足漲了一倍。

CNN報導，根據Skyscanner Travel Insight，亞洲今年2月票價比2019年同期貴了33%，北美與歐洲的漲幅則分別為17%與12%。

舉例而言，依據旅遊平台美國運通全球商務旅行（Amex GBT），2019年，巴黎飛上海的商務艙機票約5,650美元（新台幣171,478元），現則要掏出11,500美元（新台幣349,026元）。新加坡飛上海商務艙價格也是2019年水準的一倍之多。

為何如此？疫後成本升、人力缺，亞洲太晚解封，俄國關閉領空，都是推升票價的原因。

多數亞洲國家如日韓，皆於2022年才陸續開放邊境，中國則是今年1月才漸解封。Skyscanner副總裁Hugh Aitken表示，最後放寬禁令的地區，航空運力往往也是最後才恢復。

儘管需求暢旺，航空業者要馬上加開航班並不容易。要安排空勤及地勤人員、要協調機場、要調度飛機、要規劃航線，都不是三言兩語就能解決的事情。供不應求，運力跟不上需求，永遠是價格上漲的硬道理。

再者，自去年俄烏戰爭開打，俄國對許多國家關閉了領空，意味航線必須重劃，航程更遠、更貴，衝擊最大的即是亞洲與北美、亞洲與歐洲之間的航線。

如東京飛倫敦，現得飛越北太平洋、阿拉斯加、加拿大及格陵蘭，航程時間增加了2.4小時，燃料得多用5,600加侖，一增就是20%。值燃油價格高漲之際，費用不可能少。

澳洲國家航空公司「澳洲航空」（Qantas）執行長透露，燃料費比2019年多出了65%。由於疫情期間空運減班，許多機組員被迫停工，現要重新上工，並不是打卡進班就好，機長得重新接受模擬器駕駛訓練，也是一筆支出，在在增加了人事成本。

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更新時間 : 2023-03-28 17:33 GMT+08:00

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