好市多鮮橙驗出生長調節劑　日本進口烏賊檢出重金屬　台灣食藥署：全部遭邊境攔截

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）食藥署今（28）日公布最新邊境檢驗不合格名單，有8品項檢驗不合格產品，包含好市多自美國進口的1批鮮橙、3批其他業者從日本進口的草莓等，所幸全數遭邊境攔截，沒有流入市面。

根據食藥署公布的名單，好市多自美國進口的1批鮮橙，共計1箱、6公斤遭檢出殘留農藥勃激素A3 0.03 ppm，屬於國內非准用於該類水果的生長調節劑，全數依規定退運或銷毀。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕接受媒體聯訪表示，勃激素A3是生長調節劑，國內目前只允許使用於小葉菜類、小漿果類、芹菜、梨果類及啤酒花等5種作物，鮮橙並不在准用範圍之內。

日本進口草莓方面，這次再有3批因農藥殘留違規，全數遭邊境攔截，分別是由「上佳水果有限公司」自日本佐賀進口的622.5公斤，檢出殘留農藥氟尼胺0.04 ppm，「川咏水果有限公司」自福岡進口的603.2公斤、自熊本進口的389.3公斤草莓，分別檢出殘留農藥賜派滅0.02 ppm以及0.01 ppm。

其他不合格名單還包含印度進口的「鮮葡萄」檢出殘留農藥克美素0.01 ppm、日本的「烏賊」檢出重金屬鎘3 mg/kg、印尼的「ABC特辣椒醬」檢出二氧化硫（漂白劑）0.126 g/kg、緬甸的「軒軒牌軒軒牌 烏龍麵條500公克」檢出防腐劑苯甲酸0.29 g/kg，全數遭退運或銷毀。

好市多美國進口鮮橙驗出生長調節劑 日本進口烏賊檢出重金屬鎘 台灣食藥署：全部遭邊境攔截