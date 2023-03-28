【台灣累計21例】本土猴痘再增4例 分布於雙北和高雄 第2階段疫苗預計4月中旬登記

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疾管署今（28）日公布國內新增5例猴痘(Mpox)確定病例，包括4例本土、1例日本境外移入個案，均為本國籍男性，其中4例位於北部、1例位於南部，分別為台北市2例、新北市1例、高雄市1例。

疾管署表示，這5例個案年齡介於20多歲至50多歲，發病日介於3月4日至15日，因身體陸續出現發燒、喉嚨痛、淋巴結腫大、紅疹、水泡、膿皰等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於3月21日至25日確診陽性，目前均於醫院隔離治療中。

經疫調匡列相關中高風險接觸者共19名，已進行衛教並自我健康監測21天，另54名低風險接觸者已給予一般性衛教注意自身症狀。

我國自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診21例病例，包含14例本土，分別為4例台北市、3例新北市、、2例高雄市，新竹縣、新竹市、雲林縣、宜蘭縣、苗栗縣各1例，以及7例境外移入，分別為美國3例、日本2例、德國、奧地利各1例。21例中有10例仍住院隔離治療中，其餘11例已康復出院。

疾管署統計，截至3月27日共計完成582人Mpox疫苗接種服務，其中暴露後預防(PEP)接種23人及暴露前預防(PrEP)接種559人；而符合「近6個月內曾有高風險行為者」計接種525人。

另因應民眾選擇臺北市立聯合醫院昆明院區之人數近1,700人，須接種Mpox疫苗人數眾多，經臺北市政府衛生局協調臺大醫院及臺北市立聯合醫院和平院區自今日開放預約掛號，並分別於4月6日及4月11日起提供接種服務。

疾管署指出，第一階段收到意願登記成功通知的民眾，在4月15日前均可提供接種服務，且因民眾接種情形踴躍，已預約者幾乎都依時間完成接種，故目前不會有剩餘疫苗可供重新開放登記；預估將於4月中旬再開放第二階段平臺提供欲接種之高風險民眾登記。

此外，也提醒已接種第1劑Mpox疫苗的民眾，根據文獻，需要於施打14天後，對疾病之保護力才有效，在14天內仍要適當保護自己，減少暴露風險。

疾管署呼籲，Mpox傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾，前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。

【台灣累計21例】本土猴痘再增4例 分布於雙北和高雄