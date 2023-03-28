臺灣鳳梨質量精進　農委會期達今年2萬噸出口目標

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）行政院農業委員會今(28)日表示，今(2022/2023)年期鳳梨收穫面積7 ,185公頃，產量預估37萬9425公噸較去年略減少1%，今年早春偏寒致部分果實有寒害現象，隨著南部鳳梨產區天氣回暖，外銷量能逐漸回穩，致截至3月26日， 臺灣鳳梨已外銷6,359公噸，其中輸日約占9成，該會期達到今年2萬公噸出口目 標。

農委會透過新聞稿回應有關媒體刊載「鳳梨苦戰! 銷日訂單不樂觀，燻蒸褐心又重演，內銷壓力山大，價格直直落」 ，該會特此澄清尚屬商業個案。

農委會指出，臺灣鳳梨主要產區包括高屏、嘉南及南投產區， 由南至北採收，目前高屏為主要產區，採收約4成，由於去年2、3 月價格好，農友今年期利用催花將採收期提早至2-4月， 採收量集中2-4月，產地價格仍維持每公斤約18元，惟今年早春偏寒，2月底前採收鳳梨，品質較不穩定， 致部分果實有寒害現象，加上輸日鳳梨在低溫（12-15°C） 運輸下，難免有少數果實內部褐化(黑心)，就是典型寒害徵狀， 部分進口商為降低進口損耗， 會以優惠成本價格促銷或儘速截切販售。 該會並強調，已要求外銷鳳梨在日本通路零售價每公斤不得低於300日圓含稅，倘有發現品質不佳或低價競售情形，不提供海外拓銷獎勵， 以維護臺灣鳳梨國際形象。

農委會接著說，3月份起南部鳳梨產區天氣回暖，品質穩定， 外銷量能逐漸回穩，依據日本網路搜尋2月份臺灣鳳梨正面評價有8 8%、負面12％，3月份正面評價有99%、負面僅1％， 可見臺灣鳳梨仍獲得日本消費者喜愛，致截至3月26日， 臺灣鳳梨已外銷6,359公噸，其中輸日約占9成，將近5, 700公噸，每週並以千公噸持續輸出，期達到今年2萬公噸出口目 標。

農委會表示，4月上旬起嘉南產區也將逐漸邁入採收期， 將達到今年鳳梨產量高峰，該會推動內銷行動方案， 除持續辦理全國性行銷展售、農產品市集、 超市量販店聯合擴大行銷、鼓勵國軍副食、監所團膳、 農會超市採購外，將推出最具號召力企業團購， 由該會國內精選鳳梨團體菁英班提供果心可食用、 纖維細及具產銷履歷鳳梨，必能擄獲消費者心。

農委會指出， 推動多元加工行動方案措施，輔導加工廠以每公斤8元(含)以上向 產地供應單位收購，產製鳳梨酥、鳳梨乾、果泥及鳳梨酒(醋)等多 元加工製品，迄今已收購達2,073公噸，在4月盛產期間加碼補 助，以協助業者及衛星工廠提升處理與貯存量能。