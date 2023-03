斐濟共和國24日以節略正式知會我國駐斐濟代表處,今年3月15日起恢復駐處名稱為「中華民國(台灣)駐斐濟商務代表團(Trade Missio... 斐濟共和國24日以節略正式知會我國駐斐濟代表處,今年3月15日起恢復駐處名稱為「中華民國(台灣)駐斐濟商務代表團(Trade Mission of the Republic of China (Taiwan) to the Republic of Fiji)」(圖/翻攝自中華民國駐斐濟商務代表團官網)