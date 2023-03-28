南韓總統尹錫悅4月訪美　傳國宴將邀請BLACKPINK及Lady Gaga合作演出

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）南韓總統尹錫悅將於4月底赴美進行國是訪問，據韓媒朝鮮日報報導，兩國將邀請韓美著名歌手一同參與聯合活動，而主角很有可能是南韓當紅女團BLACKPINK及美國流行歌手Lady Gaga。

尹錫悅此次4月26日至華府的訪問，為南韓時任總統時隔12年以國賓身分訪問美國，期間他們也將參與拜登夫婦所主辦的國宴（State Dinner）。不僅是政界人士，韓美兩國財界及文化界等知名人士，也將一同參加國事訪問。

去年12月法國總統馬克宏訪美時，即邀請葛萊美五冠王得主爵士音樂人強巴提斯（Jon Batiste）獻唱，據朝鮮日報指出，兩國正在協調BLACKPINK和Lady Gaga於「紀念韓美同盟70週年」為主題的晚宴合作演出。

BLACKPINK曾於2020年參與Lady Gaga的第6張專輯作品，合作收錄曲之一「Sour Candy」。一名外交消息人士表示，BLACKPINK與Lady Gaga互為對方的粉絲，據他所知，在美國總統夫人吉兒拜登的提議下，白宮及南韓總統室正對此進行討論。

拜登曾在2021年韓美首腦會談後舉行的共同記者會上表示「K-POP的人氣依舊」，表現出了對K-POP的關注。

邀請參與國宴的名單選定相關工作，主要由主辦國美國負責，據報導，美國人所熟悉的韓國電影「寄生上流」、「夢想之地」及韓劇「魷魚遊戲」的部分演員也在邀請名單中，正進行接洽，而南韓外交部相關人士則表示，關於邀請名單，美國目前還尚未告知韓方。