君品、雲品「SDGs兒童永續書展」讓兒童從閱讀開始 成為世界公民

搶攻四月兒童清明連假商機,雲品國際旗下君品酒店、雲品溫泉酒店今年邀請到天下雜誌教育基金會4/1~4/30在飯店內舉辦「SDGs兒童永續書展」,展出由基金會為兒童評選出的永續書單,讓孩子從閱讀認識永續。4/1~4/5君品酒店、雲品溫泉酒店、翰品酒店(新莊、高雄、花蓮)、兆品酒店嘉義、品文旅礁溪,推出住房和餐飲兒童節限定優惠、懷舊童玩、手作課程、真人實境遊戲等,讓大小朋友一起在佳節同樂。4/2~4/4出遊台東,還可到紅葉谷綠能溫泉園區參加「Bunun 舍市集」,體驗在地布農傳統文化活動。

聯合國在2015年宣布了17項「2030永續發展目標」,引領政府、企業、公民團體等,同時兼顧經濟、社會、環境下,朝永續家園的目標前進。2019年聯合國特別於4/2國際兒童圖書日當天,成立永續圖書俱樂部,按照17項永續發展目標,為6至12歲兒童挑選出包含了六大語系的書單,而天下雜誌教育基金會為接軌國際,為孩子挑選出繁體中文的書單,培養孩童從閱讀認識永續。君品酒店、雲品溫泉酒店在4/1~4/30,也邀請到基金會針對「SDG 4 優質教育」、「SDG 6 潔淨水與衛生」、「SDG 7可負擔的潔淨能源」、「SDG 11 永續城市與社區」、「SDG 12 負責任的消費與生產」、「SDG 13 氣候行動」、「SDG 14水下生命」、「SDG 15 陸域生命」、「SDG 17 夥伴關係」,九項類別來為兒童選書,在書展期間可在飯店內閱覽,讓孩童能從閱讀中,培養新一代世界公民。了解天下雜誌教育基金會「SDGs兒童永續書單」。

君品、雲品、翰品酒店(新莊、高雄、花蓮)、兆品酒店嘉義、品文旅礁溪,也推出兒童節系列優惠和活動,連假出遊到飯店享受過節氣氛。餐飲優惠上,4/1~4/5君品酒店提供7~12歲孩童免費用早餐、4/1~4/4,6至12歲兒童至雲品丹彤用餐,憑發票可參加扭蛋機活動一次。到KEN CAN by Ken Chan用餐每桌贈送DiDi棒棒糖一隻;至KEN CAN by Ken Chan或彩雲軒點限定套餐,6至12歲兒童還可參加扭蛋機活動一次。

4/1~4/5翰品花蓮在下午時段供應爆米花及糖果、兆品嘉義4/1~4/5有兒童節Happy Hour,提供復古零食、翰品新莊於4月份推出兒童節限定驚喜餐檯、4/4翰品高雄憑當日消費發票或房卡,即可兌換造型棉花糖,數量有限送完為止、4/2~4/5品文旅礁溪限量供應小盆栽慕斯蛋糕、古早味西點及焦糖布丁,房客於早餐用餐時可自取享用。

另外各飯店也針對兒童主題打造手作課程、復古童玩、真人實境遊戲等活動。雲品4/1起每週六下午舉辦泳池派對,提供飲料與特色小點,另還會有互動小遊戲; 4/1~4/5一天兩場真人實境遊戲,讓孩子體驗互動式戲劇遊戲;即日起至4/30,還有動腦闖關的密室脫逃;即日起~4/28預訂雲品「復活兔來跳舞」住房專案,每日限量五間,可享一泊二食,每房贈送兔耳燈一只,體驗復活節彩繪蛋DIY,以及兔子舞活動。

4/2~4/3翰品高雄推出每日限量10名住客能免費體驗花磚杯墊手作、4/1~4/5凡在翰品花蓮的Google留下評論的客人,可免費獲得限量跑跑小兔材料包,還能在飯店內看魔術氣球表演、4/1~4/4品文旅礁溪住客,可免費體驗自己裝飾杯子蛋糕,每日提供40組名額,每房每日限體驗一次。翰品高雄4/4在品日料舉辦懷舊抽抽樂,1~12歲孩童用餐,即可免費抽限量獎品、港都茶樓則邀孩童一起挑戰套圈圈和彈珠檯。4/1~4/5翰品花蓮的彈珠檯競賽,每日最高分的客人可獲得精美獎品。4/1~4/5入住兆品嘉義的孩童,每位可體驗戳戳樂一次,數量有限贈完為止。

每年的3~5月是布農族傳統祭儀「射耳祭」的月份,結合在地旅遊、地熱發電、溫泉戲水,以及美食體驗的台東紅葉谷綠能溫泉園區,為推廣布農文化及工藝,將於4/2~4/4 推出期間限定「Bunun舍市集」,市集內容包含在地美食、工藝品、農特產等十多家特色店家,還與延平鄉民合作設計四關大小朋友皆可體驗的布農文化闖關遊戲,有樹皮打陀螺、竹槍九宮格、小米脫粒法及豐收烤豬肉,豐富的內容讓連假充滿開心回憶。