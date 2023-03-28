酸菜魚旋風來襲 台北凱達重現「農家酸菜魚套餐」

酸菜魚旋風來襲，越來越多人愛上這酸爽迷人的滋味，各大店家趁勢推出此道料理外亦有許多酸菜魚主題料理餐廳爭相開幕。但真正實力派的酸菜魚抵「家」！台北凱達大飯店家宴中餐廳的經典名菜「農家酸菜魚」曾獲得「2020亞太年度十大名菜點」金獎之殊榮，從眾多參賽菜品脫穎而出，行政主廚戴于益今年延續這道經典名作，結合產地新鮮直送的國產石斑魚，推出期間限定的「農家酸菜魚套餐」，即日起至5月31日止，三人份1,680元、六人份2,880元，無論是三五好友還是家庭聚會都適宜，等於每人最低只要480元就可以吃的到酸香微麻的川菜經典佳餚，套餐依人數另贈多道清爽開胃的川味涼菜與精緻招牌小點，層層滋味無窮餘韻，直接秒殺你的味蕾！

家宴中餐廳的經典名菜「農家酸菜魚」，嚴選海水自然放養、肉質Q彈鮮美的國產石斑魚，靈魂湯底採用關西北埔客家酸菜融入川式料理手法，將客家酸菜、泡薑、泡椒下鍋炒出酸香，再加入主廚的秘密武器-有天然果酸味的西瓜綿，增添精華湯底之酸香層次，最後用藤椒帶出畫龍點睛之微麻感。一出鍋冒著熱氣，酸爽香氣迎面而來，勾起饕客的食慾，夾起一片已經吸滿湯汁的石斑魚片放入口中，鮮甜魚肉和微酸辣的湯汁交融，完美平衡酸、辣、鮮三種風味，只要嚐過，從此愛上！。

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