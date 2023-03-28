【2024台灣總統大選】郭台銘訪美 參選起手式？ 分析：展現國際、科技、經濟強項

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）鴻海創辦人郭台銘昨（27）日啟程訪問美國，進行12天的「科技經濟開拓之旅」，日前已表態有意爭取國民黨總統候選人提名的他，此時訪美時機敏感，引發關注。

根據郭台銘辦公室，郭台銘應「玉山科技協會」之邀，將在華府、舊金山灣區、洛杉磯分會發表演說，主題涵蓋了國際政治演變、台灣國際政策定位、經濟與科技產業演變、台轉轉型等。除了在華府拜會重要人士，他也將赴美國智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）交流，赴馬里蘭大學討論工業AI，赴哈佛大學醫學院及商學院與院長會晤、舉行座談。

國民黨已確定將由徵召方式提名總統候選人，新北市市長侯友宜雖迄未鬆口，呼聲仍高。郭台銘2月時也稱四年前退出國民黨是「年輕氣盛、一時衝動」，仍想為這塊土地人民做事，參選意圖溢於言表。

中央社引述藍營人士說法，郭台銘有意藉此行凸顯個人在國際政經圈的份量，與侯友宜的市政形象作出區隔。藍營人士分析，郭台銘僅在華府停留二日，即轉往生技重鎮波士頓及鄰近矽谷的舊金山與洛杉磯，意欲展現其在國際企業的豐厚經驗與其對政經情勢的熟稔。

媒體人黃士修呼應了此一看法，他在節目中提出了郭台銘此行的四大亮點。布魯金斯學會象徵國安、馬里蘭大學是工業、哈佛醫學院是生醫、哈佛商學院是商管。他認為，郭台銘在這四點優於侯友宜、賴清德，國安尤其是二人的弱項。

郭辦指，郭台銘具48年經商經驗，在全球30國與地區設廠，在矽谷住了10年。他盼能透過本次訪美，整合40年來在美經商的人脈與資源，建構台美合作策略，預計4月7日返台。

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