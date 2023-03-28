東非狒狒不幸喪命！張善政：桃園市政府責無旁貸　擬檢討懲處

發稿時間：11:45 更新時間：15:30

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）桃園逃逸狒狒之遺體，已由桃園市政府於今（28）日上午送抵臺北市立動物園，園方於11時40分進行X光及斷層掃描等影像學檢查，林務局表示園方初步依外觀判斷，物種是東非狒狒(Papio anubis)，個體為雌性，體長(吻肛長)60公分、尾長35公分，體重14公斤。

林務局表示，檢傷部分則於左胸處及右背處可見明顯傷口，右側臀部一擦傷，掃描結果並未發現植入晶片，目前已再將遺體送到農委會家畜衛生試驗所釐清死因，畜衛所已邀獸醫法醫及人類法醫專家共同解剖，預計明(29)日上午進行解剖，初步報告10-14天提供，屆時中央及地方會統一對外說明。

林務局再次申明，中央政府及地方政府的職掌角色有所不同，有關保育類野生動物管理，依據野生動物保育法第31條，有明確的分工，地方政府負責管理及查核，中央（農委會林務局)為政策擬訂、督導地方政府依規辦理。

這次狒狒捕捉工作係桃園市政府權責，林務局或所屬林管處並未派遣獵人或任何人員至現場參與，當時指揮的情形及實際狀況，仍應由桃園市政府完整釐清說明。

△東非狒狒進行X光及斷層掃描等影像學檢查。（照片由林務局提供）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）流竄18天的東非狒狒在圍捕過程，傳出中槍傷重死亡，桃園市長張善政今(28)日透過臉書表示，這樣的結果，他跟大家一樣，感到非常遺憾。有些同仁在過程中沒有以審慎、專業的態度面對，沒有展現出農政機關所應具備的保護動物、尊重生命的素養與價值，市政府責無旁貸，這絕對必須反省與檢討，並且會依法懲處。

綜合媒體報導，桃園市政府農業局長陳冠義表示，捕捉狒狒過程，農業局人員有些沒做到動物保護或尊重生命的不當行為，農業局深切檢討，包括他也會接受調查，相關部分送考績委員會懲處。此外，對於農業局專門委員盧紀燁抓到狒狒當下拍照說要給女兒看，陳冠義指出，在標準作業程序（SOP）下，這行為不宜，應檢討。

動保處長王得吉今日還原昨日的圍捕過程，中央社引述他的話並表示，下午2時50分許接獲通報發現狒狒蹤跡、疑在一處屋內，管制人員在現場查看時，屋內很暗，第一時間沒發現狒狒，管制人員準備要拿手電筒時遇到獵人，獵人剛好有手電筒，就自行去找狒狒並射擊。他並指出，過去一段時間抓捕過程，一直以誘捕、麻醉槍方式，同仁當下不知狒狒中槍，以為中的是麻醉槍，當下不知獵人是真槍實彈，獵人開槍前未告知農業局、也未先向農業局示意。對於局內人員有些不當的作為，農業局內部深自檢討。

自3月10日起，狒狒就出沒於桃園平鎮區，當地里長組隊圍捕未果，23日起由農業局接力追捕並以誘捕、麻醉槍方式進行，但狒狒昨天卻於楊梅區富岡遭獵槍打死，自行攜槍參與的合法獵人已於當晚坦承射殺，全案仍待調查。狒狒屍體上午9時被送往台北市立動物園檢驗。