【回顧經典】U2樂團新專輯《臣服之路》釋出　主唱Bono驚曝團員都曾想離團

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)地表最強搖滾樂團U2近日推出全新概念精選專輯《臣服之路》( Songs of Surrender)收錄40首經典歌曲。

U2 獲獎無數專輯全球總銷售逼近兩億張,四位成員波諾(Bono)、 艾吉(The Edge) 、賴瑞(Larry)、亞當(Adam)合作無間, 一同攜手走過逾 40 年的音樂生涯;重新製歷年 40 首經典歌曲,也同步於 Disney+ 推出音樂特輯《與U2面對面: Bono & The Edge 回歸都柏林大衛賴特曼採訪製作》(Bono & The Edge: A Sort of Homecoming with Dave Letterman)。

在這次音樂特輯的訪問中, 波諾透露他與所有成員,都曾有過想要離開樂團的念頭, 他說,「 如果你是一個搖滾樂團的成員, 你肯定不會想要跟和你抱有相反價值觀的人出現在同一張照片裡, 但我卻這麼做了!我把我們樂團所創造的一切, 當作用於各種領域利益交換的籌碼;總體上來說他們是支持我的, 但我知道這挑戰了他們的耐心。」

波諾透露自己想要繼續待在樂團,「我渴望持續創作、 追尋那些我們尚未創作出來的夢想歌曲!友誼是造就 U2 合唱團的根本,但很容易在合作的過程中失去它, 所以我們必須好好經營。」

專輯《臣服之路》 由四位成員從過往的作品中各自精選出自己最愛的 10 首歌,將總共 40 首歌進行拆解、改變編曲、音調、和弦與節奏,甚至寫入全新歌詞, 策畫並製作這張另類精選輯的艾吉表示:「我們從一系列的 Demo 中開起這次專輯的選歌過程,我嘗試讓歌曲去蕪存菁, 看看僅留下必要元素後,作品會怎麼呈現? 而我們的歌曲當時主要都是為了現場演出而創作,所以另一個目的, 也是希望藉此能找到之前沒有的親密聽感。」

《臣服之路》已於全台數位平台、實體通路發行。