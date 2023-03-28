【回顧經典】U2樂團新專輯《臣服之路》釋出　主唱Bono驚曝團員都曾想離團

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)地表最強搖滾樂團U2近日推出全新概念精選專輯《臣服之路》（ Songs of Surrender）收錄40首經典歌曲。

U2 獲獎無數專輯全球總銷售逼近兩億張，四位成員波諾（Bono）、 艾吉（The Edge） 、賴瑞（Larry）、亞當（Adam）合作無間， 一同攜手走過逾 40 年的音樂生涯；重新製歷年 40 首經典歌曲，也同步於 Disney+ 推出音樂特輯《與U2面對面： Bono & The Edge 回歸都柏林大衛賴特曼採訪製作》（Bono & The Edge: A Sort of Homecoming with Dave Letterman）。

在這次音樂特輯的訪問中， 波諾透露他與所有成員，都曾有過想要離開樂團的念頭， 他說，「 如果你是一個搖滾樂團的成員， 你肯定不會想要跟和你抱有相反價值觀的人出現在同一張照片裡， 但我卻這麼做了！我把我們樂團所創造的一切， 當作用於各種領域利益交換的籌碼；總體上來說他們是支持我的， 但我知道這挑戰了他們的耐心。」

波諾透露自己想要繼續待在樂團，「我渴望持續創作、 追尋那些我們尚未創作出來的夢想歌曲！友誼是造就 U2 合唱團的根本，但很容易在合作的過程中失去它， 所以我們必須好好經營。」

專輯《臣服之路》 由四位成員從過往的作品中各自精選出自己最愛的 10 首歌，將總共 40 首歌進行拆解、改變編曲、音調、和弦與節奏，甚至寫入全新歌詞， 策畫並製作這張另類精選輯的艾吉表示：「我們從一系列的 Demo 中開起這次專輯的選歌過程，我嘗試讓歌曲去蕪存菁， 看看僅留下必要元素後，作品會怎麼呈現？ 而我們的歌曲當時主要都是為了現場演出而創作，所以另一個目的， 也是希望藉此能找到之前沒有的親密聽感。」

《臣服之路》已於全台數位平台、實體通路發行。