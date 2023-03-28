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【回顧經典】U2樂團新專輯《臣服之路》釋出　主唱Bono驚曝團員都曾想離團

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/28 11:56
U2合唱團（U2）近日推出全新概念精選專輯《臣服之路》（Songs of Surrender） 收錄40 首經典歌曲。（圖/環球西洋）

U2合唱團（U2）近日推出全新概念精選專輯《臣服之路》（Songs of Surrender） 收錄40 首經典歌曲。（圖/環球西洋）

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)地表最強搖滾樂團U2近日推出全新概念精選專輯《臣服之路》（Songs of Surrender）收錄40首經典歌曲。

U2 獲獎無數專輯全球總銷售逼近兩億張，四位成員波諾（Bono）、艾吉（The Edge） 、賴瑞（Larry）、亞當（Adam）合作無間，一同攜手走過逾 40 年的音樂生涯；重新製歷年 40 首經典歌曲，也同步於 Disney+ 推出音樂特輯《與U2面對面： Bono & The Edge 回歸都柏林大衛賴特曼採訪製作》（Bono & The Edge: A Sort of Homecoming with Dave Letterman）。

在這次音樂特輯的訪問中，波諾透露他與所有成員，都曾有過想要離開樂團的念頭， 他說，「如果你是一個搖滾樂團的成員，你肯定不會想要跟和你抱有相反價值觀的人出現在同一張照片裡，但我卻這麼做了！我把我們樂團所創造的一切，當作用於各種領域利益交換的籌碼；總體上來說他們是支持我的，但我知道這挑戰了他們的耐心。」

波諾透露自己想要繼續待在樂團，「我渴望持續創作、追尋那些我們尚未創作出來的夢想歌曲！友誼是造就 U2 合唱團的根本，但很容易在合作的過程中失去它，所以我們必須好好經營。」

專輯《臣服之路》由四位成員從過往的作品中各自精選出自己最愛的 10 首歌，將總共 40 首歌進行拆解、改變編曲、音調、和弦與節奏，甚至寫入全新歌詞，策畫並製作這張另類精選輯的艾吉表示：「我們從一系列的 Demo 中開起這次專輯的選歌過程，我嘗試讓歌曲去蕪存菁，看看僅留下必要元素後，作品會怎麼呈現？而我們的歌曲當時主要都是為了現場演出而創作，所以另一個目的，也是希望藉此能找到之前沒有的親密聽感。」

《臣服之路》已於全台數位平台、實體通路發行
U2
臣服之路
音樂
搖滾

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更新時間 : 2023-03-28 17:31 GMT+08:00

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