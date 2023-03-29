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〈時評〉美國戰略清晰了！

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By 張國財, 台灣英文新聞－時評
2023/03/29 11:20
南海牽涉到許多周邊國家的利益, 包括台灣菲律賓都宣稱擁有主權。美國早年對中國在南海藻礁填海造陸，採戰略模糊態度，造成現在中國在這些藻礁建立...

南海牽涉到許多周邊國家的利益, 包括台灣菲律賓都宣稱擁有主權。美國早年對中國在南海藻礁填海造陸，採戰略模糊態度，造成現在中國在這些藻礁建立...

美國眾院外交關係委員會副主席華格納（共和黨籍）提出的「台灣保證法」修正案，三月廿二日以四0四票贊成、七票反對，獲壓倒性通過；該修正案並要求國務卿指明「解除任何對美台往來還有之自我限制」。

的確，長期以來，美國對美台往來的自我設限，如不容台灣總統入境美國、禁止台灣總統過境美國時與美國官員公開會面或發表正式談話、禁止美國現任官員造訪台灣等，且不說被綁手縛腳的台灣因此吃的苦頭、受的傷害有多大了；就看美國的自我設限，換得的，不是中國相對的自我節制，而是更為所欲為、更囂張跋扈地把台灣的脖子掐得更牢更緊，讓台灣寸步難行！可見，美國對美台往來的自我設限，損台、利中、不利己！

幸好，美國川普總統上台後，終於大徹大悟，姑息適足以養奸，靖綏只會讓尊重變放縱，於是乎開始出現對中國說不的聲音。尤其，美國對當年中國在南海幾個鳥不生蛋的藻礁填海造陸，採戰略模糊的靖綏態度，造成現在這些藻礁雷達、機場跑道、戰機、駐軍一應俱全；回顧起來，吃了被生米煮成熟飯暗虧的美國，想必後悔莫及！也見證，中國藻礁填海造陸軍事化，卻敢睜眼瞎說為的是「海上救助」、「人道救援」的鬼話，聽起來有多諷刺！

川普在任時直接槓上中國，拜登接棒後也不遑多讓。「台灣保證法」修正案更宣告：美台交往準則，由美國而非中國制定！美國要與世界任何國家交往、如何交往，不容中國説三道四！

除了「台灣保證法」修正案，針對「中國近期內武力犯台」這種假設性問題，美國空軍部長肯達爾也不敢怠慢，於廿三日斬釘截鐵表示：「美國目前並未看到中國入侵台灣的立即風險，但已準備好捍衛台灣」！「美國⋯已準備好捍衛台灣」，話夠戰略清晰吧？

還有，美國智庫「德國馬歇爾基金會」印太計畫主任葛來儀，更建議歐盟國家船艦通過台灣海峽，以便藉此強調國際自由航行權！話夠戰略清晰吧？

另外，中國人民解放軍南部戰區發言人田軍里廿三日聲稱，美國飛彈驅逐艦「米利厄斯號」非法闖入中國西沙群島附近「領海」，已遭中方驅離云云；美軍第七艦隊隨即反駁：「該艦在南海進行例行巡航任務，並未遭中方驅離」，還加碼強調：「美國將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動」！話夠戰略清晰吧？

美國國會、軍方、智庫，不約而同對中國發出戰略清晰的訊息。看來，拜美國往日靖綏模糊政策之賜，中國上下其手、渾水摸魚的日子，應該是一去不復返了！

作者為新竹教育大學退休副教授）
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