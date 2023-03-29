〈時評〉美國戰略清晰了！

美國眾院外交關係委員會副主席華格納（共和黨籍）提出的「 台灣保證法」修正案，三月廿二日以四0四票贊成、七票反對， 獲壓倒性通過；該修正案並要求國務卿指明「 解除任何對美台往來還有之自我限制」。

的確，長期以來，美國對美台往來的自我設限， 如不容台灣總統入境美國、 禁止台灣總統過境美國時與美國官員公開會面或發表正式談話、 禁止美國現任官員造訪台灣等， 且不說被綁手縛腳的台灣因此吃的苦頭、受的傷害有多大了； 就看美國的自我設限，換得的，不是中國相對的自我節制， 而是更為所欲為、更囂張跋扈地把台灣的脖子掐得更牢更緊， 讓台灣寸步難行！可見，美國對美台往來的自我設限，損台、利中、 不利己！

幸好，美國川普總統上台後，終於大徹大悟，姑息適足以養奸， 靖綏只會讓尊重變放縱，於是乎開始出現對中國說不的聲音。尤其， 美國對當年中國在南海幾個鳥不生蛋的藻礁填海造陸， 採戰略模糊的靖綏態度，造成現在這些藻礁雷達、機場跑道、戰機、 駐軍一應俱全；回顧起來，吃了被生米煮成熟飯暗虧的美國， 想必後悔莫及！也見證，中國藻礁填海造陸軍事化， 卻敢睜眼瞎說為的是「海上救助」、「人道救援」的鬼話， 聽起來有多諷刺！

川普在任時直接槓上中國，拜登接棒後也不遑多讓。「台灣保證法」 修正案更宣告：美台交往準則，由美國而非中國制定！ 美國要與世界任何國家交往、如何交往，不容中國説三道四！

除了「台灣保證法」修正案，針對「中國近期內武力犯台」 這種假設性問題，美國空軍部長肯達爾也不敢怠慢， 於廿三日斬釘截鐵表示：「 美國目前並未看到中國入侵台灣的立即風險，但已準備好捍衛台灣」 ！「美國⋯已準備好捍衛台灣」，話夠戰略清晰吧？

還有，美國智庫「德國馬歇爾基金會」印太計畫主任葛來儀， 更建議歐盟國家船艦通過台灣海峽，以便藉此強調國際自由航行權！ 話夠戰略清晰吧？

另外，中國人民解放軍南部戰區發言人田軍里廿三日聲稱， 美國飛彈驅逐艦「米利厄斯號」非法闖入中國西沙群島附近「領海」 ，已遭中方驅離云云；美軍第七艦隊隨即反駁：「 該艦在南海進行例行巡航任務，並未遭中方驅離」，還加碼強調：「 美國將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動」！ 話夠戰略清晰吧？

美國國會、軍方、智庫，不約而同對中國發出戰略清晰的訊息。 看來，拜美國往日靖綏模糊政策之賜，中國上下其手、 渾水摸魚的日子，應該是一去不復返了！

（ 作者為新竹教育大學退休副教授）