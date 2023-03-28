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宏都拉斯下令台灣人員30天內撤館 「30天打包很充裕了」

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/28 11:00
台灣駐宏都拉斯大使館（圖／路透）

台灣駐宏都拉斯大使館（圖／路透）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）罔顧82年邦誼，宏都拉斯26日與我國斷交，轉與中國建交，昨（27日旋即指示，台灣大使館必須於30日內撤館。官員表示，這收拾包袱的時間應是「綽綽有餘」了。

路透報導，洪國外交部次長賈西亞（Antonio Garcia）27日在電視中下達「送人」的命令。根據賈西亞，「打包走人30天已經足夠」，盼台灣人員能「有秩序、平和地離開」。

賈西亞也指出，得趕緊在中國開設宏都拉斯大使館，「我們得赴中國探詢合作計畫」，意指中國可能在宏國作出價值100億美元的投資，為當地帶來工作機會。

宏國外交部也宣布，領獎學金赴台灣就讀的宏都拉斯留學生，可轉移至中國念書。對此，中國外交部發言人毛寧昨日回應，中方願意全部接收。

台灣國立東華大學表示，目前有12名拿獎學金的宏國學生。台灣政府與國合會不再支援宏國學生獎學金時，東華大學將提供12名宏國學生免學雜費並給予生活津貼，讓他們能繼續在東華安心學習和生活。

台灣位於宏國首都德古西加巴（Tegucigalpa）的大使館，是該國第二大使館，僅次於美國大使館。我國於1941年與宏都拉斯建交，如今只剩下13個邦交國。

宏都拉斯在野保守派國民黨（National Party）表示，若能於2026年總統大選贏得政權，將恢復與台灣的外交關係。「我們會排除萬難，與我們的台灣兄弟姊妹重建關係。」

我外交部長吳釗燮透露，宏國要求台灣出資蓋水庫與醫院，還要代償宏國債務，合計24.5億美元，恣意需索、釋放錯誤訊息，傷害台灣。吳釗燮表示，我方援助他國都是以協助執行計畫為主，「直接給錢像賄賂」。

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