Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

前進中東歐！經濟部投資業務處：捷克是臺商前進歐盟布局重要選項

投資業務處：中東歐國家因具備堅實工業基礎、高等教育及外語人才充沛，營運成本相較西歐低。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/28 10:33
照片由經濟部投資業務處提供

照片由經濟部投資業務處提供

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）為協助臺商布局中東歐市場及掌握捷克投資合作機會，經濟部投資業務處於昨(27)日與捷克經濟文化辦事處合作舉辦「前進中東歐—捷克投資商機說明會」。投資業務處長張銘斌表示，近1、2年面對疫情、俄烏戰爭及通膨升息等，國際經濟情勢發生巨大變化，對政府及企業都是艱鉅的挑戰。

經濟部投資業務處處長張銘斌指出，捷克位處歐洲中心，地理位置絕佳，工業基礎深厚，是臺商前進歐盟布局的重要選項。近年兩國經貿與投資關係更進一步深化，「台捷避免雙重課稅協定」於2020年5月生效實施，此協定為兩國企業創造租稅公平及鼓勵投資的友好環境。

張銘斌還說，台灣政府在去(2021)年1月宣布成立2億美元「中東歐投資基金」及10億美元「中東歐融資基金」，亦有助於提升臺捷雙方業者合作之誘因，並提供合作案所需之資金協助。

貿工部次長兼捷克投資促進局執行長 Petr Očko表示，這次訪團是捷克來臺史上最大團，由眾議院議長艾達莫娃(Markéta Pekarová Adamová)率團訪臺，除捷克投資促進局外參與此次投資說明會，尚包括捷克各省市代表及資通訊、奈米科技、新創、半導體等廠商。

Petr Očko次長還說，捷克教育資源充沛，高等教育歷史悠久，有歐洲第二古老的大學-查理大學，同時因人才眾多、產業發展良好、政經穩定，是外資投資歐洲的首選，同時也是世界上最安全的國家之一。Očko次長期盼透過台捷雙方廠商交流，帶來更多合作商機。

「前進中東歐—捷克投資商機說明會」由捷克貿工部次長兼捷克投資促進局執行長 Petr Očko與捷克各地方省市代表及企業界人士共70名出席，吸引現場約150人共同與會。

另外，捷克投資促進局介紹捷克整體投資環境、投資利基、重點投資產業及投資優惠措施等；捷克各省市代表也分別就捷克區域投資環境、重點招商產業等進行簡介，鼓勵我商積極評估前往捷克投資。

最後，投資業務處補充，中東歐國家因具備堅實工業基礎、高等教育及外語人才充沛，營運成本相較西歐低，在資通訊、航太、製造業、軟體、生技等產業表現相對具優勢，在地緣政治風險考量下，凸顯出與國際夥伴加強合作的重要性，經濟部投資業務處將持續與駐外單位、各國駐臺單位密切聯繫，協助臺商全球布局。
捷克
投資
經濟部
生技
資通訊
航太
製造業
軟體
中東
歐洲
歐盟

相關新聞

艾達莫娃率百人團訪台灣 陳建仁、蔡英文：台捷關係里程碑
艾達莫娃率百人團訪台灣 陳建仁、蔡英文：台捷關係里程碑
2023/03/27 19:58
強化臺捷科技合作　艾達莫娃加強雙邊關係和紐帶
強化臺捷科技合作　艾達莫娃加強雙邊關係和紐帶
2023/03/27 15:16
【規模之最】捷克百人訪問團抵台灣　加強半導體合作及文化交流
【規模之最】捷克百人訪問團抵台灣　加強半導體合作及文化交流
2023/03/25 20:09
2023臺灣國際蘭展指標成績公佈　臺南市政府盼蘭花產業蓬勃發展
2023臺灣國際蘭展指標成績公佈　臺南市政府盼蘭花產業蓬勃發展
2023/03/24 12:03
不甩中國怒火 捷克眾議院議長25日率歷年最大150人團訪台灣
不甩中國怒火 捷克眾議院議長25日率歷年最大150人團訪台灣
2023/03/21 12:28

更新時間 : 2023-03-28 11:47 GMT+08:00

最受歡迎

更新【流竄18天】台灣桃園市東非狒狒被捕傷重身亡!　獵人坦承開槍
更新【流竄18天】台灣桃園市東非狒狒被捕傷重身亡!　獵人坦承開槍
性別檢測首度未過! 台灣拳擊好手林郁婷世錦賽銅牌被撤將申訴
性別檢測首度未過! 台灣拳擊好手林郁婷世錦賽銅牌被撤將申訴
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
台灣《菸害防制法》新法上路！加味菸僅禁4口味？民團質疑放水
台灣《菸害防制法》新法上路！加味菸僅禁4口味？民團質疑放水
台灣海軍敦睦艦環島開放參觀近尾聲　20日起把握最後3站:基隆港、蘇澳港、花蓮港　
台灣海軍敦睦艦環島開放參觀近尾聲　20日起把握最後3站:基隆港、蘇澳港、花蓮港　
【有洋蔥】台灣療癒系甜點「瞇瞇眼」專攻傷心的人　專訪創辦人失去至親催生品牌故事
【有洋蔥】台灣療癒系甜點「瞇瞇眼」專攻傷心的人　專訪創辦人失去至親催生品牌故事
南韓D社10週年展覽D’FESTA 7月來台　集結TWICE、BTS、NU'EST等多個韓團未公開影像
南韓D社10週年展覽D’FESTA 7月來台　集結TWICE、BTS、NU'EST等多個韓團未公開影像
【更新】台灣外交部召開記者會•宣布與宏都拉斯斷交 吳釗燮: 盼各國認清中共承諾華而不實
【更新】台灣外交部召開記者會•宣布與宏都拉斯斷交 吳釗燮: 盼各國認清中共承諾華而不實
【超療癒】影后凱特布蘭琪合作巫師現身台灣　體驗神秘薩滿文化「亞馬遜叢林花浴」淨化心靈
【超療癒】影后凱特布蘭琪合作巫師現身台灣　體驗神秘薩滿文化「亞馬遜叢林花浴」淨化心靈
〈時評〉台灣與宏都拉斯若斷交　前總統馬英九最是難堪
〈時評〉台灣與宏都拉斯若斷交　前總統馬英九最是難堪