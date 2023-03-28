前進中東歐！經濟部投資業務處：捷克是臺商前進歐盟布局重要選項

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）為協助臺商布局中東歐市場及掌握捷克投資合作機會，經濟部投資業務處於昨(27)日與捷克經濟文化辦事處合作舉辦「前進中東歐—捷克投資商機說明會」。投資業務處長張銘斌表示，近1、2年面對疫情、俄烏戰爭及通膨升息等，國際經濟情勢發生巨大變化，對政府及企業都是艱鉅的挑戰。

經濟部投資業務處處長張銘斌指出，捷克位處歐洲中心，地理位置絕佳，工業基礎深厚，是臺商前進歐盟布局的重要選項。近年兩國經貿與投資關係更進一步深化，「台捷避免雙重課稅協定」於2020年5月生效實施，此協定為兩國企業創造租稅公平及鼓勵投資的友好環境。

張銘斌還說，台灣政府在去(2021)年1月宣布成立2億美元「中東歐投資基金」及10億美元「中東歐融資基金」，亦有助於提升臺捷雙方業者合作之誘因，並提供合作案所需之資金協助。

貿工部次長兼捷克投資促進局執行長 Petr Očko表示，這次訪團是捷克來臺史上最大團，由眾議院議長艾達莫娃(Markéta Pekarová Adamová)率團訪臺，除捷克投資促進局外參與此次投資說明會，尚包括捷克各省市代表及資通訊、奈米科技、新創、半導體等廠商。

Petr Očko次長還說，捷克教育資源充沛，高等教育歷史悠久，有歐洲第二古老的大學-查理大學，同時因人才眾多、產業發展良好、政經穩定，是外資投資歐洲的首選，同時也是世界上最安全的國家之一。Očko次長期盼透過台捷雙方廠商交流，帶來更多合作商機。

「前進中東歐—捷克投資商機說明會」由捷克貿工部次長兼捷克投資促進局執行長 Petr Očko與捷克各地方省市代表及企業界人士共70名出席，吸引現場約150人共同與會。

另外，捷克投資促進局介紹捷克整體投資環境、投資利基、重點投資產業及投資優惠措施等；捷克各省市代表也分別就捷克區域投資環境、重點招商產業等進行簡介，鼓勵我商積極評估前往捷克投資。

最後，投資業務處補充，中東歐國家因具備堅實工業基礎、高等教育及外語人才充沛，營運成本相較西歐低，在資通訊、航太、製造業、軟體、生技等產業表現相對具優勢，在地緣政治風險考量下，凸顯出與國際夥伴加強合作的重要性，經濟部投資業務處將持續與駐外單位、各國駐臺單位密切聯繫，協助臺商全球布局。