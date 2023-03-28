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阿里巴巴創辦人回來了 馬雲遭整肅後首度現身 傳中國新總理李強授意

「國家贏了，馬雲失去了控制、權力與財富。這些都回不來了。」

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/28 09:57
馬雲2019年5月出席巴黎科技峰會（圖／美聯社）

馬雲2019年5月出席巴黎科技峰會（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）曾是叱吒風雲、不可一世的阿里巴巴集團創辦人馬雲，回來了。在海外「流浪」至少一年多的他，已回到中國，並於睽違多時後再度公開露面。據傳是新任總理李強力促馬雲返國，盼能為猶如驚弓之鳥的企業界帶來一絲信心。

路透BBC報導，消息人士透露，馬雲上週便已回國，27日造訪了阿里巴巴旗下的南華早報，以及他與其他創辦人在集團起家地杭州創立的雲谷學校。他在香港短暫停留時，也出席了巴賽爾藝術展（Art Basel）。

馬雲在雲谷學校砥礪學生：「ChatGPT聊天機器人等科技只是AI時代的開端。吾人應利用人工智慧解決問題，而非被其掌控。」

根據南華早報，馬雲這些年赴多國學習農業科技，但對於他行事低調之原因隻字未提。據傳西班牙、荷蘭、泰國、澳洲都有他的足跡，金融時報去年11月更披露他已在東京住了6個月。

今年58歲的馬雲，從英文老師一躍成為中國最知名的企業巨頭之一，本就是一篇傳奇，但作為這兩年北京當局縮緊對科技業掌控的標誌人物，他的殞落更添戲劇性。

2020年，馬雲在上海一場演講中，批評銀行體系有著「當鋪思維」，監管方式也不利創新。這般對中共當局的罕見公開質疑，觸犯天條，他隨即被約談，其金融科技集團螞蟻集團原定在香港與上海上市的計畫，也立刻叫停。若當初得以公開發行，370億美元的規模將是全球之最。

之後，馬雲「被消失」，有傳聞其遭到軟禁。螞蟻集團也因各種「違規」被罰巨款並進行一連串整改。今年1月，該集團公告股權調整，創辦人馬雲持股只剩6.2%，完全失去對集團的掌控，而各股東也承諾，不與任何一方達成一致行動，意味表決權更分散，不再握於特定人士之手。

馬雲當初被整肅，釋出了任何人「再大也大不過黨」的訊息。專家指，如今他高調現身，顯然是高層要利用他來「宣揚」當局對平台業者、網路巨擘已放鬆了箝制。他返國的消息一出，阿里巴巴股價立漲4%。

不過，在兩年多的大肆取締後，只靠這種宣示性的作法，恐怕還不夠力。企業私下指出，仍未看到政府推出任何激勵措施，也未昭告新的監管架構。

對中國金融體系研究甚深的分析師Fraser Howie表示，事態發展可看出中國官方軟化的跡象，但監管私部門的法規體制並無改變。對民間企業而言，馬雲回來了，其實無關緊要，畢竟在這場仗中，他確確實實敗了。「國家贏了，馬雲失去了控制、權力與財富。這些都回不來了。」

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馬雲
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