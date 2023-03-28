臺南旅宿業訂房逾8成！黃偉哲：鹿耳門聖母廟4月試辦「週六新夜市」

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）春天春暖花開正是出遊的好時機，臺南市長黃偉哲表示，臺南在清明連假期間準備多項特色活動，最具特色者為漁光島藝術節，還有「漁光市集」、「草木森花之市」等跨域活動展演，歡迎民眾於清明連假期間到臺南欣賞藝術作品、看表演、逛市集與住宿。

臺南市長黃偉哲還說，正統鹿耳門聖母廟廟前廣場於每週四就固定有夜市，並已有30年歷史，有鑑於週末參拜的觀光人潮絡繹不絕，將於今年4月起的每週六試辦「週六新夜市」。該廟宇並邀請街頭藝人前來表演，讓週六前來觀光的民眾除了能參拜廟宇外也能順便祭五臟廟。

除清明祭祖掃墓外，為歡度兒童節，觀光旅遊局代理局長林國華表示，臺南市葫蘆埤自然公園每年都會舉辦童趣節，今年的活動將在4月3日-4日舉行，以「自然生態」、「環境保育」為主題，設計了精靈闖關趣、菱角染布DIY、著色塗鴉樂、童趣遊樂場、玩具銀行等一系列活動。活動除了讓小朋友認識大自然外，更能寓教於樂。

2023漁光島藝術節自3月24日起舉行，南市府文化局表示，漁光島藝術節不僅彙集了藝術創作品，更海納舞蹈、音樂及市集等跨領域，融合了流行、古典、當代及民謠的跨界展演，一切的美好都將在這座島嶼發生，歡迎國內外朋友在3月24日至4月16日，每天上午10:00到傍晚18:00，一同來體驗。

臺南市政府觀光旅遊局2021年、2022年分別辦理優質旅館及優質民宿評鑑，共有36家旅館及120家民宿通過評鑑。根據該局統計，這次清明五天連假，臺南市旅宿平均訂房率超過8成，其中在4月1日、4月2日、4月3日三天訂房高峰更高達9成以上，許多大型飯店跟有特色的民宿皆已一房難求，臺南市旅宿業亦推出多項優惠方案。