【濫竽充數以牟利】不肖廠商竄改中國貨　詐欺台灣海軍近5200萬

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台灣某科技公司賴姓負責人108年投標海軍標案，竟膽大包天以「洗產地」、假造文件等手法等將中國製發電機組及零組偽裝成歐洲進口，交貨給海軍，詐得5194萬元，檢方今（27）日依詐欺等罪起訴。

中央社報導，新北地方檢察署調查，國防部海軍司令部海軍艦隊指揮部民國108年8月辦理雷達「60KW發電機組」採購案開標作業，該標案細分為4個標案，採公開招標最低標決標方式辦理，並規定發電機組須為歐美日品，零組件不得為中國製造、進口或轉口。

當時有5家廠商投標，該間科技公司以低於底價80%的報價得標3個標案，為說服委購單位該公司還提出履約實績說明，並保證機組都是歐洲進口。

然檢方調查，該公司賴姓負責人、林姓主管與相關關係企業何姓負責人明知道發電機組及零組件是從中國進口、轉口及製造，竟刻意洗產地至新加坡，還偽造不實原廠製造證明文件、英文證明書及中文出廠合格證明書取信艦指部開標人員，因此通過資格審查。

據檢方調查，在第一階段驗收時，艦指部以「目視方式」檢查該間公司檢附的文件及發電機組，何姓負責人事先撕毀發電機組上標示中國製造進口的簡體字貼紙順利通過驗收，詐得新台幣5194萬元。

在偵訊期間，被告辯稱一開始是向西班牙廠商下單，因為交期來不及才向中國廠商調貨，並刻意洗產地到新加坡再轉口進台灣。不過檢方不採信。

今天將賴姓負責人、林姓主管與關係企業何姓負責人3人，依刑法詐欺罪、行使偽造私文書罪及政府採購法「以詐術使開標發生不正確結果」等罪嫌起訴。