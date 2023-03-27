艾達莫娃率百人團訪台灣 陳建仁、蔡英文：台捷關係里程碑

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）捷克眾議院議長艾達莫娃無懼中國壓力率逾150人大團訪台，行政院長陳建仁今（27）接見訪團時表示，該團展現對台灣強勁支持，為台捷關係立下新的里程碑；台北、布拉格直航7月將正式開航，在觀光、商務等方面可促進人民交流互動。

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艾達莫娃25日率團抵台行程滿檔，今日分別與總統蔡英文、行政院長陳建仁會面。

蔡英文在致詞中表示，去年捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）在中國施壓下依然訪台，此番艾達莫娃也頂著強大壓力率團訪問，再次展現對台灣的強勁支持，是台灣和捷克關係進展的重要里程碑。

蔡英文提及今年1月跟捷克組統當選人帕維爾（Petr Pavel）將軍通話，雙方有共識未來一定能強化各領域的交流合作。

她列舉台捷交流的多方進展，包括綠色能源及智慧機械等產業簽署合作備忘錄；在半導體、教育及博物館等領域，展開合作計畫；我國成立的「中東歐投、融資基金」，捷克也有許多計畫在評估審查中，期盼能促成雙邊企業在資金、技術方面的更多合作。

蔡英文表示，台灣和捷克皆歷經過威權統治，也都深知民主得來不易，所以在堅持民主自由的道路上，更能夠成為彼此堅定的夥伴。她相信在未來，台灣和更多共享民主理念的國家，當然也包括捷克，能夠在經貿、科技、文化及區域安全等領域，展開更廣泛的合作，共同強化民主陣營的團結機會，也為促進區域的和平穩定貢獻更多心力。

艾達莫娃表示，此次訪問是為了表達對台灣民主政治的支持，擴大並深化台灣與捷克為彼此、甚至第三方夥伴帶來的好處，並展現雙方實際合作的決心。

她強調台灣與捷克一向是緊密合作的夥伴，捷克經濟文化辦事處將在今年11月慶祝成立30週年。捷克對台政策一直都是長期而穩定的，雙方共享相同的普世價值和原則，其中最重要的就是自由、民主和人權，確保對抗其他外來壓力。

艾達莫娃指出，捷克政府施政宣言提到，台灣是捷克在亞洲優先合作的民主夥伴之一，捷克的新印太戰略也強調這一點。她堅信台灣海峽的和平穩定是全球安全和繁榮的必要條件，也符合國際社會民主派的利益，捷克也以身為民主派的一員而感到自豪。

艾達莫娃支持台灣加入特定國際組織，例如「世界衛生組織」、「國際民用航空組織」。她認為台灣有權分享專業知識，並向他國學習，捷克眾議院外交委員會也已就此事通過相應的決議。這一年多以來，台捷之間有非常緊密的聯繫，這源自兩國支持烏克蘭抵抗俄羅斯侵略的共同態度，她也感謝台灣向捷克提供財政支援，協助應對安置烏克蘭難民的壓力。

艾達莫娃提到，除了國會議員、政府代表和企業家以外，訪團成員還包括許多合作領域的學者專家，如半導體、通信技術、人工智能、安全網路、打擊假訊息、智慧城市、智慧醫療和文化交流等。

陳建仁在與艾達莫娃會面的致詞中表示，台灣跟捷克相距雖然超過9000公里，雙方因為理念發展出友好情誼。捷克新任總統帕維爾1月與總統蔡英文通話，肯定雙邊共享的自由、民主、人權價值，深化雙邊合作，展現民主夥伴彼此珍惜、扶持共榮的精神。

陳建仁指出，台捷不僅高層互動頻繁，近期在經貿、科技、醫衛、文化、教育等層面加強合作，並在智慧機械、網路安全、綠色能源等面向簽署合作備忘錄，成果豐碩；樂見台捷雙邊貿易額穩健成長，第18屆台捷經濟合作會議睽違4年後在台舉行，透過民間企業交流，擴大雙邊經濟往來，創造實質利益。

陳建仁說，台灣與捷克在疫情爆發後，共同發表防疫合作聯合聲明、舉辦論壇、互贈醫療資源，合作對抗疫情，去年9月他曾接待捷克參議院教科文委員會訪團，就疫情防治、醫衛合作交換意見，雙方獲益良多。

陳建仁感謝捷克對台灣國際參與的支持，兩國不僅是互惠互利的夥伴關係，可為人民創造福祉；相信台灣人民真誠善良、美好風光，將會豐富難忘，盼望雙方持續合作，推動台捷關係更上層樓。

艾達莫娃說，此行不僅是規模大、範圍廣，也是兩國關係的突破，因為這是捷克眾議院議長首次訪台。這趟旅程有兩個目標，第一，是表達對民主夥伴的友誼與支持，無疑就是台灣。

艾達莫娃指出，捷克只能與志同道合夥伴建立友好關係，這是合乎邏輯，台灣就是這樣的夥伴，雙方共享普世價值，例如對人權維護、公民自由、寬容民主，拒絕將武裝衝突、侵略作為國際關係工具。

艾達莫娃說，第二個重要目標，是深化全方位合作，捷克與台灣正如火如荼展開一系列合作計畫，將交換學生、展現歷史文化資產中最有價值文物；也將加強貿易投資，分享特殊技術與專業。

提及台北、布拉格直航將於7月開通，陳建仁及艾達莫娃都表示雀躍，並相信未來可促進兩國人民交流與互動。