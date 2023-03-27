南韓D社10週年展覽D’FESTA 7月來台　集結TWICE、BTS、NU'EST等多個韓團未公開影像

（台灣英文新聞 / 娛樂組 綜合報導）南韓最知名娛樂媒體Dispatch（D社）所創立的10週年展覽「D’FESTA」確定將於台北展出。

D社為慶祝10週年，去年於首爾首次盛大舉辦K-POP沉浸式展覽「D’FESTA」，吸引了大批粉絲朝聖。20日時，D社驚喜於社群媒體上貼出以「Where to next」為主題的貼文，圖片背景為台北101，另外一張圖的背景則為台灣本島，並放上了ENHYPEN、TXT、Stray Kids、NCT dream、NCT 127、TWICE、Seventeen、BTS、NU'EST等9個南韓團體的代表照片，讓粉絲們期待是否代表著展覽將至台灣舉辦。

而D社也終於今（27）日公布展覽詳細資訊，展期為今年7月6日至9月10日，地點為松菸文創園區4.5號倉庫，早鳥票將於3月30日開始販售，引起各韓團的大批粉絲期待。

據中央社，此次展覽集結了防彈少年團（BTS）、ENHYPEN、NCT 127、NCT DREAM、NU'EST、TXT、SEVENTEEN、Stray Kids、TWICE等韓國天團，展區分為THE MOVIE、THE EXHIBITION、THE EXPERIENCE等3大單元。

THE MOVIE將公開特別9組藝人特別為D’FESTA所演出的舞台影像，9段紀錄片都未曾公開，使用延展實境（XR）技術及5.1聲道環繞音效，讓觀眾感受如同現實般的臨場震撼。

THE EXHIBITION展出D社10幾年來大量未曝光的照片、290幅藝人大型海報、69位藝人親自繪製的大型油畫作品，以及全體藝人的親筆簽名及留言。

THE EXPERIENCE提供互動體驗，以沉浸式媒體藝術打造驚奇空間，讓觀眾彷彿親臨舞台現場，還能探索湛藍大海、神秘沙漠和廣大宇宙，與最喜愛的藝人站上同一個舞台，面對面近距離接觸，展區內也設有打卡點，如藝人群像海報牆、藝人簽名牆。