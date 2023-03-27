國防部長遭開除！以色列建國以來最大抗爭潮 民主憲政體制瀕最大危機

（台灣英文新聞 / 楊琇羽 綜合外電報導）民主國家以色列的憲政體制，在總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）領導的極右政府統治下，面臨建國以來最大的危機，在首都及其它城市進行的大規模示威來到第12周，就在周日晚間納坦雅胡火速解除公開持反對意見的國防部長葛朗特（Yoav Gallant）職務後，民眾與政府的衝突升高。

以色列當地媒體The Times of Israel 報導，抗議集會地點，從上周的120處，已增至150處，其中特拉維夫的抗爭活動規模最大，當地形容這是以色列「建國以來最大的抗爭潮」。抗爭者呼籲更多人加入他們行列，共同捍衛國家民主自由。

總理納坦雅胡聲稱國家需要司法變革，以恢復行政部門、國會和司法機構間的平衡，他的極右派聯盟認為現有司法系統的菁英主義阻礙政治進步。

這12周以來，許多知名大學教授、前部長官員、國內名人紛紛參與抗爭並公開發表演說反對納坦雅胡粗暴專斷的改革。這些名人包括六零年代因在敍利亞為以色列探取關鍵國防情報助色列贏得六日戰爭而被敍利亞處死Eli Cohen的女兒 Sophia Cohen。除了有愈來愈多民間企業及其員工透過罷工響應，也有愈來愈多以色列飛行員、後備役軍官聲明，若該計畫通過，未來就不會投入崗位。

令以色列人失望火大的改革計畫

一項由新上任司法部長的李文（Yariv Levin）和極右翼宗教錫安主義黨（Religious Zionist Party）籍的國會「憲法、法律和司法委員會」主席羅斯曼（Simcha Rothman）發起的改革案，目的在給予以色列國會及多數黨政府對司法系統有更大的控制權，盡擁最高法院大法官任命權。

絕大多數的以色列人同意需要進行司法改革，但這些改革前提應該是取得廣泛共識，而非專斷。

如今，多數以色列人直指這個計畫不只傷害國家三權分立互相監督制衡的憲政體制，讓極右政府更集權，也恐加深對生活在被佔領領土上巴勒斯坦人的迫害，不利國家經濟商業發展，更為面臨多項貪污指控的納坦雅胡擺脫官司。

美聯社報導，許多以色列高科技產業領袖、法律及財經專家學者、各大學校長近日陸續出面喊話納坦雅胡懸崖勒馬，指這樣的計劃會嚇跑投資人。前任國安高階官員、前任檢察總長、納坦雅胡過去的親信和任命官員等也紛紛站出來表達反對，抗議國家集權化。除了前任官員，上周時任國防部長的葛朗特，也喊話政府三思。

事實上不只是以色列國內，其長期堅定盟友美國和德國，也都表達憂慮。

報導出刊前不久，以色列駐美國紐約總領事扎米爾（Asaf Zamir）也在同日宣布辭職，對納坦雅胡的「司法改革計畫」表達抗議。

總理依然硬幹 ‧ 衝突升高

周日晚間，以色列總理辦公室發表聲明，指即日起解除葛朗特國防部長一職。外界相信，這和葛朗特近日呼籲政府暫停推動備受爭議的司法改革有關。葛朗特也是執政黨中公開對納坦雅胡司法改革計畫持疑的最高階官員，葛朗特擔憂這項爭議計畫會讓國家和軍隊陷入分裂，從而影響軍心和團結，削弱軍隊力量。

就在總理辦公室的開除聲明出來後，憤怒群眾直接聚集特拉維夫主要高速公路幹道，部份轉向納坦雅胡位於耶路撒冷私人住所外集結抗議。

儘管產官學界反對這項計畫，納坦雅胡仍繼續推動本周國會投票，預計占國會多數的極右派聯盟會通過這項爭議計畫。