【台灣前總統首訪中國】馬英九飛抵上海 「客隨主便」未預期見重要人士

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（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）前總統馬英九今天（27日) 下午乘坐中國國航CA196班機抵達上海。這是兩岸自1949年分治以來，首位中華民國卸任總統踏上中國的土地。

馬英九與訪團成員搭乘的中國大陸國航CA196班機，在今天下午4時21分抵達上海浦東機場，來自台灣與中國的媒體約20多人，聚集在停機坪採訪這歷史性的一刻。

(圖/中國網路截圖)

這架飛機停妥後，由於馬英九不是搭乘專機，官方安排乘客先下機後，馬英九一行人最後才離開機艙。

馬英九步出艙門時向停機坪的歡迎人群揮手。根據中央社，中國國台辦副主任陳元豐、中共上海市委常委張為、上海市台辦主任鍾曉敏等官員迎接，並向前來的馬英九一行一一握手致意。中方並在停機坪安排2名女性獻花。

馬英九並未在機場發表講話，他在現場向媒體揮手後，隨後與訪團成員搭乘專車離開機場。一行人抵達上海後將直接搭高鐵前往南京。明天(28日) 將在南京中山陵拜謁國父孫中山。

馬英九此次訪陸行程為3月27日至4月7日，將依序前往南京、武漢、湖南、重慶、上海等地。

一同與馬英九訪問中國的人員，除了馬英九的親人及「大九學堂」的30名青年學子外，還有曾經參與新加坡「馬習會」的現任馬英九基金會執行長蕭旭岑、前國安會諮詢委員邱坤玄、前總統府秘書長曾永權等。

其他隨團人員還有政大法律系副教授廖元豪、總統府前專門委員王光慈。

馬英九辦公室此行定調為兩岸交流與祭祖，但對於是否會見到中方高層官員，則表示「客隨主便」。

中央社報導，中共官媒新華社隨即發布全文僅97字的簡短報導。但文中沒有為他加上任何頭銜，兩度提及都僅以「馬英九」3字稱呼。

新華社報導全文，第1段為：「3月27日下午，馬英九率團抵達上海，並赴南京。中共中央台辦、上海市委有關負責人到機場迎接」。

第2段則為：「據了解，馬英九此次來大陸祭祖、參訪，並帶領台灣青年學生前來交流，將到訪南京、武漢、長沙、重慶、上海等地」。

馬英九出發前，媒體報導指中國方面在他訪問期間將以「馬先生」稱呼，引起各界討論。而較多的中國媒體先前在報導馬英九此行相關議題時，則使用「前台灣地區領導人馬英九」的頭銜，但也有僅使用「馬英九」3個字者。

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