Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

【台灣前總統首訪中國】馬英九飛抵上海 「客隨主便」未預期見重要人士

➤馬英九是兩岸自1949年分治以來，首位中華民國卸任總統踏上中國的土地。➤由於馬英九不是搭乘專機，官方安排乘客先下機後，馬英九一行人最後才離開機艙。➤在機場迎接馬英九的，包括中國國台辦副主任陳元豐、中共上海市委常委張為、上海市台辦主任鍾曉敏等官員迎接，並向前來的馬英九一行一一握手致意。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/27 18:31
圖/中國網路

圖/中國網路

延伸閱讀: 台灣前總統馬英九訪中國•細節保密　中外媒體關注兩岸交流•各憑本事

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）前總統馬英九今天（27日) 下午乘坐中國國航CA196班機抵達上海。這是兩岸自1949年分治以來，首位中華民國卸任總統踏上中國的土地。

馬英九與訪團成員搭乘的中國大陸國航CA196班機，在今天下午4時21分抵達上海浦東機場，來自台灣與中國的媒體約20多人，聚集在停機坪採訪這歷史性的一刻。

【台灣前總統首訪中國】馬英九飛抵上海 「客隨主便」未預期見重要人士

(圖/中國網路截圖)

這架飛機停妥後，由於馬英九不是搭乘專機，官方安排乘客先下機後，馬英九一行人最後才離開機艙。

馬英九步出艙門時向停機坪的歡迎人群揮手。根據中央社，中國國台辦副主任陳元豐、中共上海市委常委張為、上海市台辦主任鍾曉敏等官員迎接，並向前來的馬英九一行一一握手致意。中方並在停機坪安排2名女性獻花。

馬英九並未在機場發表講話，他在現場向媒體揮手後，隨後與訪團成員搭乘專車離開機場。一行人抵達上海後將直接搭高鐵前往南京。明天(28日) 將在南京中山陵拜謁國父孫中山。

馬英九此次訪陸行程為3月27日至4月7日，將依序前往南京、武漢、湖南、重慶、上海等地。

一同與馬英九訪問中國的人員，除了馬英九的親人及「大九學堂」的30名青年學子外，還有曾經參與新加坡「馬習會」的現任馬英九基金會執行長蕭旭岑、前國安會諮詢委員邱坤玄、前總統府秘書長曾永權等。

其他隨團人員還有政大法律系副教授廖元豪、總統府前專門委員王光慈。

馬英九辦公室此行定調為兩岸交流與祭祖，但對於是否會見到中方高層官員，則表示「客隨主便」。

中央社報導，中共官媒新華社隨即發布全文僅97字的簡短報導。但文中沒有為他加上任何頭銜，兩度提及都僅以「馬英九」3字稱呼。

新華社報導全文，第1段為：「3月27日下午，馬英九率團抵達上海，並赴南京。中共中央台辦、上海市委有關負責人到機場迎接」。

第2段則為：「據了解，馬英九此次來大陸祭祖、參訪，並帶領台灣青年學生前來交流，將到訪南京、武漢、長沙、重慶、上海等地」。

馬英九出發前，媒體報導指中國方面在他訪問期間將以「馬先生」稱呼，引起各界討論。而較多的中國媒體先前在報導馬英九此行相關議題時，則使用「前台灣地區領導人馬英九」的頭銜，但也有僅使用「馬英九」3個字者。

【台灣前總統首訪中國】馬英九飛抵上海 「客隨主便」未預期見重要人士

台灣前總統馬英九訪中國•細節保密　中外媒體關注兩岸交流•各憑本事
馬英九
中國
國台辦
陳元豐
張為
鍾曉敏

相關新聞

台灣宏國剛斷交馬英九27日赴中國 謝長廷：江湖險惡請保重 王婉諭：應取消
台灣宏國剛斷交馬英九27日赴中國 謝長廷：江湖險惡請保重 王婉諭：應取消
2023/03/26 20:42
曹興誠嘆中國治理香港 ：21世紀讓人難以置信的悲劇 盼勿在台灣上演
曹興誠嘆中國治理香港 ：21世紀讓人難以置信的悲劇 盼勿在台灣上演
2023/03/26 17:33
【更新】台灣外交部召開記者會•宣布與宏都拉斯斷交 吳釗燮: 盼各國認清中共承諾華而不實
【更新】台灣外交部召開記者會•宣布與宏都拉斯斷交 吳釗燮: 盼各國認清中共承諾華而不實
2023/03/26 12:29
〈時評〉台灣與宏都拉斯若斷交　前總統馬英九最是難堪
〈時評〉台灣與宏都拉斯若斷交　前總統馬英九最是難堪
2023/03/24 10:33
在美國國會聽證會遭輪番砲轟 TikTok執行長周受資左支右絀
在美國國會聽證會遭輪番砲轟 TikTok執行長周受資左支右絀
2023/03/24 10:03

更新時間 : 2023-03-27 19:19 GMT+08:00

最受歡迎

性別檢測首度未過! 台灣拳擊好手林郁婷世錦賽銅牌被撤將申訴
性別檢測首度未過! 台灣拳擊好手林郁婷世錦賽銅牌被撤將申訴
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
【有洋蔥】台灣療癒系甜點「瞇瞇眼」專攻傷心的人　專訪創辦人失去至親催生品牌故事
【有洋蔥】台灣療癒系甜點「瞇瞇眼」專攻傷心的人　專訪創辦人失去至親催生品牌故事
【快訊】台灣桃園市流竄18天的東非狒狒被捕後傷重身亡!　農業局將報警調查
【快訊】台灣桃園市流竄18天的東非狒狒被捕後傷重身亡!　農業局將報警調查
台灣海軍敦睦艦環島開放參觀近尾聲　20日起把握最後3站:基隆港、蘇澳港、花蓮港　
台灣海軍敦睦艦環島開放參觀近尾聲　20日起把握最後3站:基隆港、蘇澳港、花蓮港　
錯過要等40年！世紀天象「月掩金星」　全臺灣3/24傍晚起可觀賞
錯過要等40年！世紀天象「月掩金星」　全臺灣3/24傍晚起可觀賞
響應關燈一小時　全台灣與世界守護地球永續
響應關燈一小時　全台灣與世界守護地球永續
台灣《菸害防制法》新法上路！加味菸僅禁4口味？民團質疑放水
台灣《菸害防制法》新法上路！加味菸僅禁4口味？民團質疑放水
美國「耳念珠菌」病例激增 死亡率約6成 台灣累積3例
美國「耳念珠菌」病例激增 死亡率約6成 台灣累積3例
【更新】台灣六福村否認狒狒脫逃•竹縣動保所要求再盤點　桃園農業局: 私養可罰5萬元
【更新】台灣六福村否認狒狒脫逃•竹縣動保所要求再盤點　桃園農業局: 私養可罰5萬元