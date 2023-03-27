台灣疫後藝文振興振心方案　文化部積極培養藝文消費人口

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)為振興疫後藝文產業發展， 文化部長史哲上任後立即向行政院爭取於疫後振興納入「振興振心」 方案，整體振興預算經立法院三讀通過，其中文化部獲編22.5億 元。

今（27）日行政院記者會上，文化部宣布，18-21歲12 00點成年禮金將於6月6日正式開放領取， 並將加碼獨立書店購書點數2點加贈1點；另針對國中、 小及高中推出一日文化體驗，預計3年達成4000車次、15萬人 次目標；同時，規劃於偏鄉辦理大匯演等。 期盼具體提升文化活動參與率、培養藝文消費人口， 並精準對焦振興產業。

文化部表示，首波方案將在6月6日推出成年禮金，針對2001年 9月1日至2005年12月31日出生的18至21歲青年， 發放每人1200點，可用於看表演、看國片、實體書店購書、 參觀博物館、買文創及工藝品、參加社區文化小旅行等。 文化部指出，預計成年禮金發放人數近100萬人，全國至少1萬個 藝文消費點，預期為藝文產業帶來商機逾70億元。

同時，考量藝FUN券約有6成用於書店，且其中8成5集中連鎖書 店，為支持獨立書店營運， 特別加碼成年禮金至非連鎖且獨立經營的實體書店， 以及偏遠地區非連鎖圖書銷售據點消費，點數將加碼2點贈送1點， 最多放大至1800點。

而為讓高中職、國中及國小學生有更多的文化體驗機會， 文化部將與地方政府合作辦理「校外文化體驗一日遊」， 以偏鄉地區學生為優先， 鼓勵學校帶領學生到文化部所屬館所或鄰近地方文化設施、 場域等參訪，並搭配導覽、節目欣賞、體驗等活動。預計至2025 年達成各縣市至少100車次，全國合計4000車次、15萬人次 目標，讓學生「走出教室、走進藝文場域」。

文化部指出，為使文化部所屬館所共同投入疫後振興行列， 文化部長史哲也特別提出，除成年禮金適用範圍納入公有博物館、 美術館外，文化部所屬館所及國表藝等，皆應「動起來」， 積極規劃專屬活動，搶攻成年禮金市場， 並投入校外體驗活動培養更多觀眾群。

此外，為補足偏鄉藝文展演資源有限，且歷經3年疫情大型戶外演出 幾乎停擺，偏鄉民眾藝文活動參與機會更為匱乏情況。文化部預計自 7月起至年底，陸續於偏鄉辦理10場次大型展演活動，包含音樂、 舞蹈、戲劇、馬戲、偶戲等，也將配合辦理藝術市集， 邀請各類藝術工作者參與展售，提供成年禮金使用方案等， 讓藝文參與機會深入臺灣各個角落。