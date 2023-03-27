上班時間抽菸摸魚　日本公務員遭扣薪6個月

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）根據日本每日新聞，有三名大阪府財務部公務員因抽菸受懲戒，其中一名被處以扣薪6個月。

據報導，大阪府財務部去年9月收到了匿名舉報，有三名男性職員在工作時間以抽菸名義離開工作崗位混水摸魚，雖上司已以口頭警告該3名員工，但他們依舊未改善，因此下達了懲戒。

其中受到最嚴重處罰的為一61歲公務員，被處以6個月減薪。據調查，他在職的14年6個月期間，共4512次（355小時19分）離開工作崗位抽菸，2018年時也曾有6名男性公務員因上班時間抽菸而受懲罰。

大阪府禁止於辦公大樓內吸菸，因此需在休息時間利用周邊的吸菸區抽菸，而2018年受到懲處的公務員，則是因利用附近大樓吸菸室，需要15分鐘左右的時間來回，讓不抽菸的同事因長期的工時差異感到不平衡。

日本一民調企業以300多名上班族為對象實施問卷調查，調查結果顯示，有49.2%的20、30歲上班族表示，他們公司有「不工作的大叔反覆利用抽菸或上廁所名義打發時間」。

日本金融時報引述問卷調查結果指出，日本「不工作的大叔」正在增加，這不僅是世代間的摩擦，也是勞動生產效率降低的原因。

對於上司變成「不工作的大叔」的原因，受訪者中有45%的人表示「沒有工作慾望」，41%的人表示因為「即使沒有成果，按照年資也能獲得加薪」，30%的人表示自己以後也想成為這類「不工作的大叔」。

另外，日本東京一間行銷公司因引進了一項制度，為不抽菸的職員提供最多6天帶薪假而引起話題。該行銷公司員工表示，不抽菸的職員向公司質疑抽菸的職員經常因抽菸而離開位置打混的問題後，公司決定不對抽菸職員進行懲罰，轉而對不抽菸職員以提供帶薪假的方式給予補償，而吸菸者若能在一年內成功戒菸，將可享有6天帶薪假。