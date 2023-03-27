台灣證券交易所：上週外資在集中市場買超468.30億元　買超緯創5.67萬張最多

根據台灣證券交易所統計，上週（2023/3/20~2023/3/24）外資在集中市場總買進金額為3,439.58億元，總賣出金額為2,971.28億元，買超為468.30億元，另統計自2023年年初至3月24日止，外資總買進金額為3兆4,935.61億元，總賣出金額為3兆2,992.59億元，累計買超為1,943.02億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為20兆3,702.86億元新台幣，占全體上市股票市值的40.85%，較3月17日的19兆6,569.42億元新台幣，增加7,133.44億元。

台灣證券交易所表示，就個股比較部分：本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：緯創：買進138,446千股，賣出81,782千股，買超56,664千股；第二名：台積電：買進90,690千股，賣出44,940千股，買超45,750千股；第三名：聯電：買進114,850千股，賣出91,172千股，買超23,678千股。

台灣證券交易所表示，本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：中信金：買進61,394千股，賣出95,608千股，賣超34,214千股；第二名：國泰金：買進55,312千股，賣出81,749千股，賣超26,437千股；第三名：新光金：買進50,906千股，賣出75,550千股，賣超24,644千股。