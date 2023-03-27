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鶯歌建德社區青花瓷班享譽新北　性平也頻獲獎

By 台灣英文新聞
2023/03/27 17:15
照片由新北市政府社會局提供

照片由新北市政府社會局提供

「素胚勾勒出青花筆鋒濃轉淡，瓶身描繪的牡丹一如你初妝…」周杰倫的青花瓷傳唱大江南北，鶯歌建德社區一群「壯世代」的婦女，也正試著陳彩雲老師指導的技巧，埋首彩繪許願藤花。82歲的林美珠在白色的花瓣上再用紅色慢慢的渲染，完成一幅藤蔓伸展的許願花。

建德社區位於鶯歌東北端，由於鄰近第一公墓和山坡地，兒童及青壯人口外流，目前社區僅住有633人，但因右側有知名「台華窯」，左側有當地信仰中心「碧龍宮」，在走進媲美金城武大道的「榕柏大道」後，迎面而來的是各式青花瓷的彩繪意象，從牆面、燈籠到吊掛的雨傘，甚至連性平廁所都有青花瓷的元素，加以菜園錯落、雞犬相聞，宛如新北市的桃花源村。

建德社區發展協會總幹事林郁君表示，由於連8屆的老里長蘇利男卸任後，社區有一段疏於經營，她106年接手後，重新盤點各項資源，先從老人共餐開始，慢慢再把社區藝術人文和長輩連結起來，開設青花瓷彩繪班，禮聘達人教長輩作畫。

林郁君說，像薄胎碗大師黃正南，他手作的瓷碗薄如蟬翼，在未窯燒前吹氣會震動，一只薄胎碗的藝術價值可換一部超跑車。還有陳彩雲老師，台藝大書畫系畢業，曾任高中美術老師，也在文化大學推廣部上課。兩人教長輩青花瓷，從茶杯組、碗盤，甚至整張桌子、購物袋、帽子、抱枕都能用青花瓷的釉料窯燒或彩繪烘乾。

2019年在新北市育成中心黃珮玲老師的指導下，建德社區首度以性別友善社區推出「梁山伯與祝英台」穿越劇，將千古的愛情故事，融入現代性平元素，搬演成行動劇，一炮而紅，連續獲得金卓越社區選拔優等、新北市防暴宣導街坊出招第一名，以及全國北區第二名等殊榮，參與演出者都相當開心，無形中也將防暴意識深植社區民眾心中，而這一切幕後的推手正是社區總幹事林郁君。

更新時間 : 2023-03-27 19:18 GMT+08:00

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