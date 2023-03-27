鶯歌建德社區青花瓷班享譽新北　性平也頻獲獎

「素胚勾勒出青花筆鋒濃轉淡， 瓶身描繪的牡丹一如你初妝…」周杰倫的青花瓷傳唱大江南北， 鶯歌建德社區一群「壯世代」的婦女， 也正試著陳彩雲老師指導的技巧，埋首彩繪許願藤花。 82歲的林美珠在白色的花瓣上再用紅色慢慢的渲染， 完成一幅藤蔓伸展的許願花。

建德社區位於鶯歌東北端，由於鄰近第一公墓和山坡地， 兒童及青壯人口外流，目前社區僅住有633人，但因右側有知名「 台華窯」，左側有當地信仰中心「碧龍宮」， 在走進媲美金城武大道的「榕柏大道」後， 迎面而來的是各式青花瓷的彩繪意象，從牆面、燈籠到吊掛的雨傘， 甚至連性平廁所都有青花瓷的元素，加以菜園錯落、雞犬相聞， 宛如新北市的桃花源村。

建德社區發展協會總幹事林郁君表示， 由於連8屆的老里長蘇利男卸任後，社區有一段疏於經營， 她106年接手後，重新盤點各項資源，先從老人共餐開始， 慢慢再把社區藝術人文和長輩連結起來，開設青花瓷彩繪班， 禮聘達人教長輩作畫。

林郁君說，像薄胎碗大師黃正南，他手作的瓷碗薄如蟬翼， 在未窯燒前吹氣會震動，一只薄胎碗的藝術價值可換一部超跑車。 還有陳彩雲老師，台藝大書畫系畢業，曾任高中美術老師， 也在文化大學推廣部上課。兩人教長輩青花瓷，從茶杯組、碗盤， 甚至整張桌子、購物袋、帽子、 抱枕都能用青花瓷的釉料窯燒或彩繪烘乾。

2019年在新北市育成中心黃珮玲老師的指導下， 建德社區首度以性別友善社區推出「梁山伯與祝英台」穿越劇， 將千古的愛情故事，融入現代性平元素，搬演成行動劇，一炮而紅， 連續獲得金卓越社區選拔優等、新北市防暴宣導街坊出招第一名， 以及全國北區第二名等殊榮，參與演出者都相當開心， 無形中也將防暴意識深植社區民眾心中， 而這一切幕後的推手正是社區總幹事林郁君。