新北陸海空植樹啟動　造林復育無死角

新北市繼2022年推動全國首創「新北山海造林計畫」 後，今年更應用無人機撒播種子造林， 市長侯友宜今(27)日在貢寮龍門運動公園與在地學童共同植樹， 並宣示陸海空植樹啟動，讓新北境內造林復育無死角。

新北市推動「新北山海造林計畫」，號召民間團體共同響應，每年種 植4萬棵樹，復育500株珊瑚，由山到海增加藍綠碳匯，今年度更 拓展到空域，推出「陸海空植樹」，今年首次與國立中興大學及農業 科技團隊合作，結合中興大學執行崩塌地植生治理經驗及農業科技公 司無人機技術，運用無人機至人力難以到達區域， 如自然崩塌地或森林火災發生地撒播原生先趨樹種-臺灣赤楊種子， 在石碇自然崩塌山區撒下超過300萬粒赤楊種子，讓崩塌地或林火 復舊地能快速恢復植生，維護山林與生態。

市長侯友宜今日也在貢寮龍門運動公園與在地學童、里民、 志工及民間團體共同種植88棵茄冬樹與3,600株臺灣百合， 並宣告「陸海空植樹」啟動， 活動同時也將臺灣原生赤楊種子遞送到在地學童手上， 象徵環境永續傳承。茄冬是適合貢寮在地的大型喬木， 也是極佳的誘鳥植物，今日種下的茄冬樹未來成林後， 除可打造市民優質的休憩場域，每年8月至翌年3月果實成熟時， 也將吸引成群野鳥前來報到，也能拓展公園豐富生多樣性， 讓公園更有生命力。

市長侯友宜表示，新北市推動「農業健康市/式」政策， 透過山海造林計畫，促進環境生態健康，讓農業永續經營， 符合聯合國SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals），今年度更將計畫拓展到空域，新北也是為全臺22縣 市中，第一個運用無人機造林的地方政府。 植樹造林不是一天性的活動，而是落實在我們生活的每一天， 種下永續樹木，不只是給下一代生生不息的力量與希望， 更是透過身體力行，珍惜臺灣這塊美麗的寶島， 一起創造永續共好的未來。

新北市長侯友宜今27日在貢寮龍門運動公園與在地學童、里民、志工及民間團體宣告「陸海空植樹」啟動。(照片來源：新北市政府農業局提供)