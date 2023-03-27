2023 第九屆探索台灣120h - 永續心世界　成果發表暨頒獎典禮

中鼎教育基金會(CTCI Education Foundation, CTCIEF)與台灣永續能源研究基金會(Taiwan Institute for Sustainable Energy, TAISE)聯合主辦「2023第九屆 探索台灣120h-永續心世界」活動，3月25日於中鼎集團第一總部辦理【永續新印記New imprint of Taiwan SDGs journey】成果發表決選，由11所大學、20個國家，共44位同學所組成的11支隊伍，完成探索活動的重重挑戰到最後一關，為爭取「中鼎國際交流獎學金」的最高榮耀而持續發光發熱。

「2023第九屆 探索台灣120h-永續心世界」活動統計各隊於該會臉書粉專發佈之貼文觸及人數達1萬5382次、貼文總按讚數共計8,225次，各參與隊伍以活潑生動的成果影片紀錄、圖文並茂的簡報，用中、英文方式精彩呈現120小時探索台灣的深度觀察心得，講述在探索過程中領悟及觀察到的台灣永續發展現況，記錄了政府機關、企業及社會各領域在永續發展面向的貢獻。

中華民國無任所大使暨中鼎教育基金會簡又新董事長致詞表示，各國學研生選擇到台灣求學，透過本活動參與團隊旅程，也樂見各隊享受整個過程，去深入體驗台灣各種樣貌並吸收永續新知，再迴轉向自己的國家及親友介紹台灣。中鼎教育基金會自2016年起開始辦理探索台灣活動，主要目的便是藉由不同國籍、文化、角度探索台灣企業以及人、事、地、物的永續面向，持續向國際發聲與世界夥伴分享。簡大使並勉勵來自20國的學員們，透過這次活動而晉升成為校園中的永續種子，將本活動所學的心得與想法帶回國家，持續成為一位永續大使。

該屆探索活動區分為實地探索及成果發表兩部分，第一階段實地走訪績優的五家標竿企業與機構：中鼎工程股份有限公司、台北富邦銀行(城東e家人分行)、苗栗綠色夢工廠(苗栗縣垃圾焚化廠)、台積電南科再生水廠(中鼎水綠能再生中心)及台灣糖業東海豐農業循環園區；五家不同類型的產業皆在永續發展作為上，充滿令人耳目一新的成果。第二階段則透過各隊國內外籍學研生的分享，將參訪心得及遊程影片於社群媒體散播，讓全球看見台灣在永續發展上的亮眼成果。

成果發表會在現場充滿20國國旗中拉開序幕，歷經3小時各隊生動有趣的報告分享後，由來自中國科技大學「好所在 hó-sóo-tsāi」隊，獲得評審團青睞並一致通過，獨得「中鼎國際交流獎學金」新台幣10萬元整；第二名分別為國立台灣大學「STAR REabbit台灣」隊及國立臺中科技大學「Expedition」隊各獲得新台幣5萬元獎學金；第三名計5隊獲得，分別為國立中興大學「Invincible Warriors」隊、國立清華大學「The Formosan Phoenix寶島鳳凰」隊 、國立屏東科技大學「TIME CREW 99」隊、國立成功大學「Maomao」及國立台灣師範大學「SDGirls」、各獲得新台幣3萬元獎學金；佳作獎計3隊獲得，分別為國立中央大學「AIR」隊、中國醫藥大學「葛萊芬多」隊及南臺科技大學「Mission 2030」隊各頒發新台幣2萬元獎學金。最佳人氣獎為活動前在主辦單位臉書粉絲專頁展開為期兩週的獨立獎項，11支組別影片中由有效貼文按讚數最高的中國科技大學「好所在 hó-sóo-tsāi」隊獲得新台幣1萬元獎學金。

各隊優異的成果展現感動了出席發表會每一位評審，活動召集人國立臺灣大學周家蓓特聘教授致詞時指出，本屆新增幾個新國家的學員，分別有：義大利Italia、哈薩克共和國Kazakhstan、吉爾吉斯共和國Kyrgyz、斯洛維尼亞共和國Slovenija及諾魯共和國Nauru，也藉此機會介紹給在場所有朋友們。評選結果只能有一隊冠軍，但大家卯足全力的表現，都值得各隊為自己感到驕傲。第九屆的活動，也代表先前共有96隊、共計384名學研生組隊完成探索歷程，期望本屆的同學即使回國後，依然會記得台灣並且維持彼此的友誼。

與會評審對學員的努力成果及熱情展現表達贊許，從事前規劃、到一同實地走訪的點滴紀錄，學員的精彩心得分享，留下一頁『永續新印記』；此外，從不同國籍夥伴的提問中學員們更學習到各領域專業知識，進而實踐跨文化體驗與交流。5天120小時的探索活動只是永續教育的開端，期望藉由多國籍學員的觀察、交流、討論與心得分享，持續向國際社會發聲、並與其在世界各地的夥伴好友分享，讓全球看見台灣各領域的永續發展成果。

第一名得獎隊伍－中國科技大學「好所在 hó-sóo-tsāi」。(照片來源：TAISE提供)

貴賓合影，(左起)臺北市立大學衛生福利學系系主任陳永仁、中鼎教育基金會秘書長林道通、中鼎教育基金會董事長簡又新、國立台灣大學土木工程學系特聘教授周家蓓、中鼎集團品牌管理部經理胡美貞、淡江大學土木工程學系教授張德文。(照片來源：TAISE提供)