強化臺捷科技合作　艾達莫娃加強雙邊關係和紐帶

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）今天率團訪國家科學及技術委員會，就兩國未來雙邊科技合作進行廣泛討論，半導體相關領域科技的合作與人才培育是雙方聚焦的重點。科技部次長哈利科娃 （Jana Havliková）更提到，希望能拓展雙方在太空、醫療及量子等領域的合作。

國科會主任委員吳政忠致詞時表示，在臺捷合作基礎上，國科會未來將分享推動半導體設計經驗，協助捷克發展晶片設計研究能力。臺灣以跨部會協力的運作模式，提供捷克專案獎學金及種子師資培育，國科會及國研院台灣半導體中心將協助捷克培訓相關晶片設計人才。

吳政忠期許未來透過晶片設計中心的合作，雙方在其他領域的科技合作上能建構更緊密夥伴關係，以達到雙邊互利成長的目標。

吳主委回應表示，感謝捷克長期以來對於臺灣的支持，過去雙邊科技合作已有密切合作，國科會與捷克技術署（TACR）、捷克科學發展基金會（GACR）及捷克科學院（CAS）都簽訂有雙邊合作計畫徵求備忘錄。雙邊持續每年共同補助合作研究與人員交流計畫。

中央社引述艾達莫娃今日出席第18屆台捷經濟合作會議（The 18th Session of the Taiwan-Czech Joint Business Council Meeting）的致詞並表示，在這一充滿挑戰的時刻，她帶著台捷史上最大的代表團來訪，她並認為，這次訪台將取得具體成果與結論，因為台捷現正攜手努力擘劃的，是加強雙邊關係和紐帶。她還說，這次捷克訪團成員包含許多優秀新創公司和企業家，以及大專院校代表，他們將與台灣夥伴進行雙邊會議；她欣見台灣在捷克的投資，也期許未來打開更多合作空間。

捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）3月25日率團抵達台灣，展開為期5天訪問行程，成員超過150人，包含科技部次長哈利科娃 （Jana Havliková）、查理大學與捷克理工大學副校長等產官學人士，是台捷兩國史上最大代表團，亦是捷克共和國近5年來最大的代表團。