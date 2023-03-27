Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 科技

強化臺捷科技合作　艾達莫娃加強雙邊關係和紐帶

國科會主任委員吳政忠表示，在臺捷合作基礎上，國科會未來將分享推動半導體設計經驗，協助捷克發展晶片設計研究能力。

By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/27 15:16
國科會主委吳政忠(右6)歡迎捷克眾議院議長艾達莫娃(右7)率團來訪。（照片由國科會提供）

國科會主委吳政忠(右6)歡迎捷克眾議院議長艾達莫娃(右7)率團來訪。（照片由國科會提供）

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）今天率團訪國家科學及技術委員會，就兩國未來雙邊科技合作進行廣泛討論，半導體相關領域科技的合作與人才培育是雙方聚焦的重點。科技部次長哈利科娃 （Jana Havliková）更提到，希望能拓展雙方在太空、醫療及量子等領域的合作。

國科會主任委員吳政忠致詞時表示，在臺捷合作基礎上，國科會未來將分享推動半導體設計經驗，協助捷克發展晶片設計研究能力。臺灣以跨部會協力的運作模式，提供捷克專案獎學金及種子師資培育，國科會及國研院台灣半導體中心將協助捷克培訓相關晶片設計人才。

吳政忠期許未來透過晶片設計中心的合作，雙方在其他領域的科技合作上能建構更緊密夥伴關係，以達到雙邊互利成長的目標。

吳主委回應表示，感謝捷克長期以來對於臺灣的支持，過去雙邊科技合作已有密切合作，國科會與捷克技術署（TACR）、捷克科學發展基金會（GACR）及捷克科學院（CAS）都簽訂有雙邊合作計畫徵求備忘錄。雙邊持續每年共同補助合作研究與人員交流計畫。

中央社引述艾達莫娃今日出席第18屆台捷經濟合作會議（The 18th Session of the Taiwan-Czech Joint Business Council Meeting）的致詞並表示，在這一充滿挑戰的時刻，她帶著台捷史上最大的代表團來訪，她並認為，這次訪台將取得具體成果與結論，因為台捷現正攜手努力擘劃的，是加強雙邊關係和紐帶。她還說，這次捷克訪團成員包含許多優秀新創公司和企業家，以及大專院校代表，他們將與台灣夥伴進行雙邊會議；她欣見台灣在捷克的投資，也期許未來打開更多合作空間。

捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）3月25日率團抵達台灣，展開為期5天訪問行程，成員超過150人，包含科技部次長哈利科娃 （Jana Havliková）、查理大學與捷克理工大學副校長等產官學人士，是台捷兩國史上最大代表團，亦是捷克共和國近5年來最大的代表團。
捷克
科技
太空科技

相關新聞

【規模之最】捷克百人訪問團抵台灣　加強半導體合作及文化交流
【規模之最】捷克百人訪問團抵台灣　加強半導體合作及文化交流
2023/03/25 20:09
不甩中國怒火 捷克眾議院議長25日率歷年最大150人團訪台灣
不甩中國怒火 捷克眾議院議長25日率歷年最大150人團訪台灣
2023/03/21 12:28
美國科技業再揮裁員大刀 亞馬遜第二輪裁員 再砍9000人
美國科技業再揮裁員大刀 亞馬遜第二輪裁員 再砍9000人
2023/03/21 11:49
【國際婦女節】駐紐約辦事處「科技女力台灣之夜」展現性別平等成果
【國際婦女節】駐紐約辦事處「科技女力台灣之夜」展現性別平等成果
2023/03/08 16:54
【欺敵大作戰】俄烏戰爭功臣 「充氣」海馬斯火箭、坦克銷量直上
【欺敵大作戰】俄烏戰爭功臣 「充氣」海馬斯火箭、坦克銷量直上
2023/03/07 14:52

更新時間 : 2023-03-27 19:17 GMT+08:00

最受歡迎

性別檢測首度未過! 台灣拳擊好手林郁婷世錦賽銅牌被撤將申訴
性別檢測首度未過! 台灣拳擊好手林郁婷世錦賽銅牌被撤將申訴
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
【有洋蔥】台灣療癒系甜點「瞇瞇眼」專攻傷心的人　專訪創辦人失去至親催生品牌故事
【有洋蔥】台灣療癒系甜點「瞇瞇眼」專攻傷心的人　專訪創辦人失去至親催生品牌故事
【快訊】台灣桃園市流竄18天的東非狒狒被捕後傷重身亡!　農業局將報警調查
【快訊】台灣桃園市流竄18天的東非狒狒被捕後傷重身亡!　農業局將報警調查
台灣海軍敦睦艦環島開放參觀近尾聲　20日起把握最後3站:基隆港、蘇澳港、花蓮港　
台灣海軍敦睦艦環島開放參觀近尾聲　20日起把握最後3站:基隆港、蘇澳港、花蓮港　
錯過要等40年！世紀天象「月掩金星」　全臺灣3/24傍晚起可觀賞
錯過要等40年！世紀天象「月掩金星」　全臺灣3/24傍晚起可觀賞
響應關燈一小時　全台灣與世界守護地球永續
響應關燈一小時　全台灣與世界守護地球永續
台灣《菸害防制法》新法上路！加味菸僅禁4口味？民團質疑放水
台灣《菸害防制法》新法上路！加味菸僅禁4口味？民團質疑放水
美國「耳念珠菌」病例激增 死亡率約6成 台灣累積3例
美國「耳念珠菌」病例激增 死亡率約6成 台灣累積3例
【更新】台灣六福村否認狒狒脫逃•竹縣動保所要求再盤點　桃園農業局: 私養可罰5萬元
【更新】台灣六福村否認狒狒脫逃•竹縣動保所要求再盤點　桃園農業局: 私養可罰5萬元