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台灣前總統馬英九訪中國•細節保密　中外媒體關注兩岸交流•各憑本事

➤雖然此行定調祭祖與青年學子交流，但仍引起世界各大媒體關注。採訪方式包括隨行與外圍，以此記錄兩岸交流的重要時刻。➤受限於官方安排，隨行採訪的媒體仍有限，北京只開放自家的中國媒體，以及駐京的台灣媒體。➤有關行程，不論是馬辦或是北京官方都十分保守，具體的安排都要前一天或是當天才能知道，且並非每一場行程都能進行採訪，仍要等著收官方的「通知」。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/27 15:42
前總統馬英九3月27日展開12天中國之行，根據馬辦提供的行程，他將在4月6日赴上海復旦大學進行學生交流，並且參訪和平飯店等地。圖為上海和...

前總統馬英九3月27日展開12天中國之行，根據馬辦提供的行程，他將在4月6日赴上海復旦大學進行學生交流，並且參訪和平飯店等地。圖為上海和...

延伸閱讀: 【台灣前總統首訪中國】馬英九飛抵上海 「客隨主便」未預期見重要人士

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）前總統馬英九今天(27日) 下午將抵達中國，展開12天的行程。雖然此行定調祭祖與青年學子交流，但是仍引起世界各大媒體關注。採訪方式分為隨行與外圍，以此記錄兩岸交流的重要時刻。

稍早馬英九在桃園機場發表簡短的談話。他說，他從37歲開始處理兩岸事務，一直到73歲才能前往中國。

他表示，他等了36年到中國去訪問，很高興能去，除了祭祖外，也帶了大學生去交流，希望透過年輕人的互動，可以改善兩岸氛圍。

台灣前總統馬英九訪中國•細節保密　中外媒體關注兩岸交流•各憑本事

前總統馬英九（中）27日搭機前往中國訪問。中央社

馬英九將成為兩岸從1949年兩岸分治以來，時隔73年後，首次卸任的中華民國總統訪問中國。

馬英九此次訪問行，不只台灣媒體，多家外媒與港媒十分關注，也想隨行採訪。

不過受限於官方安排，隨行採訪的媒體仍有限，北京只開放自家的中國媒體，以及駐京的台灣媒體。

這令外媒與港媒在這段時間頻找線索，四處詢問，包含馬英九一行在中國城際來往時搭乘的高鐵車次、會在哪一家飯店下榻等，打算在這一場馬英九訪中行程的「外圍」進行採訪。

中央社指出，該社駐北京記者是隨行採訪團的媒體之一，但是有關行程，不論是馬辦或是北京官方都十分保守，具體的安排都要前一天或是當天才能知道，且並非每一場行程都能進行採訪，仍要等著收官方的「通知」。

儘管如此，從馬英九從桃園機場登機開始，不論是外圍的外媒、港媒記者，還是隨行的台媒都已使出渾身解數進行採訪。

有外媒要直接去浦東機場、南京的高鐵站「碰運氣」；另有台媒進行馬拉松式的直播採訪，要以一直連線的方式，記錄這一時刻。

媒體之間的猜測，從知道馬英九要到中國的消息以來就沒有停過，包含是誰會去接機，中方維安規格為何，馬英九可能會下榻哪間飯店，之後會見到的北京高層是誰，都成為近期碰面時不斷討論的話題。

台灣前總統馬英九訪中國•細節保密　中外媒體關注兩岸交流•各憑本事

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