G-Dragon睽違六年終將回歸　目標三個月內發行新專輯

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓團體BIGBANG隊長G-Dragon近日在接受雜誌專訪時，透露了今年的活動計畫，GD表示，他近期的目標是在3個月內發行新專輯。

GD在今年1月1日驚喜釋出了與粉絲問候的新年影片，當時他在影片中提到，雖然BIGBANG在2022年推出了單曲《Still Life》，但因沒有活動計劃，而無法在舞台上與粉絲見面，感到非常可惜，並透露，他2023年將以更多樣的活動與粉絲見面，更釋出了新專輯正在準備中的消息，讓粉絲大為驚喜，非常期待。

而近日GD在接受韓國雜誌Harper’s Bazar的專訪，被問及今年是否會發行新專輯時，GD表示，因為已經和粉絲約定好，因此必須要讓新專輯發行，而他的目標是在3個月內發行，若一切能順利按照計畫發展，他認為3個月內是可行的，但當問及進度時，他則表示無法準確告知。

另外他也對粉絲喊話，希望大家能在新年期待的事中加入他的消息，他正在準備令大家心動的企劃。

GD自2017年發行了迷你專輯「權志龍」後就未有新作品，直至去年七月公開了翻唱貓王歌曲《Can't Help Falling In Love》的影片，獲得粉絲的熱烈迴響，若今年照約定推出新專輯，將會是睽違6年之久的回歸活動。

BIGBANG成員們除了GD外，其他成員陸續退出了YG娛樂。在去年發行了新單曲《Still Life》後，團員們各自朝著不同的目標前進著，TOP有著個人的紅酒品牌事業「T’SPOT」，也預計將於今年與日本富豪一同搭乘太空梭登月球旅行；太陽加入YG娛樂旗下的Black Label，在今年與BTS Jimin合作推出了新單曲《VIBE》；大成則是默默地經營起Youtube頻道。