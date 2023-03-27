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縱貫台灣南北骨幹網路　南科國網雲端資料中心3/27動土

台南市長黃偉哲認為，國網雲端資料中心將有效拉近南北距離，大幅提升台灣雲端整體服務量能，吸引國際海纜業者與國內網路、雲端服務業者進駐，助台灣成為亞太重要雲端服務節點。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/27 11:56
「國網雲端資料中心」3/27在台南科學園區舉行開工動土典禮。(照片由台南市政府提供)

「國網雲端資料中心」3/27在台南科學園區舉行開工動土典禮。(照片由台南市政府提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）「國網雲端資料中心」今（27）日在台南科學園區舉行開工動土典禮，台南市長黃偉哲受邀出席並表示，台灣國土面積不大，但是南北在硬體方面依舊存在落差，國內許多固網、數據、無線電、網路服務的業者都殷切期盼，未來國網雲端資料中心完工後，能夠提供南台灣更好的服務。

台南市長黃偉哲認為，國網雲端資料中心將有效拉近南北距離，大幅提升台灣雲端整體服務量能，吸引國際海纜業者與國內網路、雲端服務業者進駐，助台灣成為亞太重要雲端服務節點。他期盼建成後，可望成為台灣綠建築的典範。

由國家實驗研究院國家高速網路與計算中心負責興建之「國網雲端資料中心」，以縱貫南北之骨幹網路、福爾摩沙網路交換中心，以及南科雲端資料中心等建設，配合目前所推動的數位政策，預期可擴增國際海纜與國內網通業者之交換整合，實現數位國家、創新經濟的發展。

台南市政府研究發展考核委員會表示，國網雲端資料中心位於南部科學園區內，投入經費為6.2億元、構建地上5樓，具節能省碳的高效能綠建築，完工啟用後可提供800櫃空間，提供國際海纜業者、國內之雲端、電信與網通業者進駐使用，再透過提供光纖網路線路及設備互連，協助各界資通訊服務，不管在硬體或實務上，都能夠拉近南北數位發展的距離。

國家實驗研究院長林法正指出，台灣位居東亞樞紐位置，不論是東北亞連至東南亞，或是亞洲和歐美間之海纜線路，台灣均為國際資料傳輸之重要匯集節點，有難以取代的優勢。

縱貫台灣南北骨幹網路　南科國網雲端資料中心3/27動土

「國網雲端資料中心」3/27在台南科學園區舉行開工動土典禮。(照片由台南市政府提供)
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