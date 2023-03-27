【史無前例】日本前首相「安倍晉三影像展」移師台北　遺孀提供珍貴日常生活照首度曝光

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）被封為「不屈的政治家」，已故日本前首相安倍晉三紀念影像展先前於日本舉行獲好評，自即日起移師台北展出，台灣為海外首站加入由安倍遺孀提供的生活照，再度凸顯友好的台日關係。

安倍於2022年在奈良市發表選舉演說時遇刺身亡，突如的消息震驚全世界，台灣曾舉辦追悼會紀念其生前對台日交流的貢獻，今（27）日推出更具規模的「安倍晉三紀念影像展」，總統蔡英文、行政院副院長鄭文燦、文化部長史哲等皆出席今日開幕記者會。

蔡英文指出，安倍前首相在卸任後也一直關心台灣，多次公開呼籲國際社會重視台海穩定的重要性，他對台灣的友誼以及付出，都為台日關係的發展奠定了重要的基礎。

蔡英文強調，面對當今國際變局，安倍晉三率先提倡「自由開放的印太」構想，已成為國際民主陣營共同的戰略目標，這次便展出多張安倍晉三參與國際重要會議的照片，記錄他堅持理念的身影，為維護世界的民主、自由、人權全力以赴。

日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰說，去年7月看到突發新聞時帶來衝擊仍記憶猶新，當下腦袋一片空白很悲傷，安倍比任何人都熟知日台關係的重要性，多年來未台日關係努力，蔡英文帥率領的政府表達的追悼讓人感動，日本台灣交流協會設置的追思會場僅7天迎來多人，都讓人感受到日台深厚友誼，再次感謝大家真誠感人的回應。



展場。(Taiwan News, Lyla Liu photo)

針對此次的安倍影像展，泉裕泰強調，在日本的國外舉行如此盛大的影像展，應是史無前例，這說明安倍多受到台灣的愛戴，這次紀念影像展緬懷安倍對日台關係貢獻，也加深他個人締造未來100年台日友好關係的決心。

展覽由台灣智庫國策研究院和日本產經新聞聯手，展出約200張照片，由產經新聞19名攝影記者歷時近30年所拍攝，先前已於日本東京鐵塔展出，展品全數移師台北，台灣也是海外第一站，特別的是，將加入遺孀安倍昭惠提供的30多張安倍的日常生活照。

展出影像可見安倍晉三手拿鳳梨聲援台灣、揮毫「台灣加油」慰問2018花蓮地站災民等，讓人一賭安倍嚴肅及輕鬆的一面，先前日本展出時，有到訪民眾表示，「感受到安倍首相有多麼令人敬佩」、「忍不住一直掉眼淚」。

此外，現場也販售台日友好紀念品，包含提袋、高粱酒、書籍「安倍晉三大戰略」等，並設置拍照區可以跟安倍人形立牌留念，展覽自即日起至4月10日止於張榮發國際會議中心登場，需於事先購票。



展場。(Taiwan News, Lyla Liu photo)



紀念品。(Taiwan News, Lyla Liu photo)