韓美兩棲登陸訓練進行中　北韓今早發射兩枚飛彈

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）北韓今（27）日早上向日本海發射兩枚彈道飛彈，皆落入日本專屬經濟區外側，據分析，此次發射是為抗議韓美正進行的兩棲登陸訓練，以及即將抵達南韓的美國航空母艦。

根據日本朝日新聞，日本海上保安廳分別於台灣時間6點49分及7點左右宣布，北韓再度試射了彈道飛彈，隨後分別於6點54分及7點5分宣布，彈道飛彈已落下，且據防衛省相關人士透露，飛彈研判落於日本專屬經濟區外側。

據韓聯社報導指出，北韓此次的發射地點鄰近平壤南部，是為抗議韓美聯合登陸演習「雙龍」，因此一訓練為大規模兵力滲透海岸的攻擊性訓練內容，讓北韓極為敏感，批韓美聯合演習為侵入演習。

「雙龍」演習自本月20日展開，將一路進行至下個月3日，參與演習的有兩棲特遣部隊、南韓兩棲攻擊艦「獨島」以及美國兩棲攻擊艦「馬金島」，韓聯社指出，韓美本週也將舉行聯合航空母艦演習，因此北韓刻意將飛彈射向航空母艦將抵達的南韓東部海域。

北韓自13日韓美為期11天的「自由護盾」聯合演習開始，先是在9日發射一枚短程彈道飛彈，12日發射潛射巡航飛彈，14日發射短程彈道飛彈，16日發射洲際彈道飛彈，19日發射短程彈道飛彈，在自由護盾結束的23日前夕（22日），北韓更是發射了4枚巡航飛彈。

北韓先前就已公開發表言論，對韓美聯合演習表達強烈不滿，朝鮮半島情勢更加緊張，今年11次的飛彈試射中已發射了逾20枚飛彈。據外界分析，北韓可能藉此機會以30至45度的正常角度發射洲際飛彈、發射偵察衛星，或甚至進行第七次核試驗。