Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

韓美兩棲登陸訓練進行中　北韓今早發射兩枚飛彈

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/27 11:16
3月19日於南韓抱川所進行的聯合軍演，美國陸軍正等待登上CH-47契努克（Chinook）直升機（圖／美聯社）

3月19日於南韓抱川所進行的聯合軍演，美國陸軍正等待登上CH-47契努克（Chinook）直升機（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）北韓今（27）日早上向日本海發射兩枚彈道飛彈，皆落入日本專屬經濟區外側，據分析，此次發射是為抗議韓美正進行的兩棲登陸訓練，以及即將抵達南韓的美國航空母艦。

根據日本朝日新聞，日本海上保安廳分別於台灣時間6點49分及7點左右宣布，北韓再度試射了彈道飛彈，隨後分別於6點54分及7點5分宣布，彈道飛彈已落下，且據防衛省相關人士透露，飛彈研判落於日本專屬經濟區外側。

據韓聯社報導指出，北韓此次的發射地點鄰近平壤南部，是為抗議韓美聯合登陸演習「雙龍」，因此一訓練為大規模兵力滲透海岸的攻擊性訓練內容，讓北韓極為敏感，批韓美聯合演習為侵入演習。

「雙龍」演習自本月20日展開，將一路進行至下個月3日，參與演習的有兩棲特遣部隊、南韓兩棲攻擊艦「獨島」以及美國兩棲攻擊艦「馬金島」，韓聯社指出，韓美本週也將舉行聯合航空母艦演習，因此北韓刻意將飛彈射向航空母艦將抵達的南韓東部海域。

北韓自13日韓美為期11天的「自由護盾」聯合演習開始，先是在9日發射一枚短程彈道飛彈，12日發射潛射巡航飛彈，14日發射短程彈道飛彈，16日發射洲際彈道飛彈，19日發射短程彈道飛彈，在自由護盾結束的23日前夕（22日），北韓更是發射了4枚巡航飛彈。

北韓先前就已公開發表言論，對韓美聯合演習表達強烈不滿，朝鮮半島情勢更加緊張，今年11次的飛彈試射中已發射了逾20枚飛彈。據外界分析，北韓可能藉此機會以30至45度的正常角度發射洲際飛彈、發射偵察衛星，或甚至進行第七次核試驗。
北韓
飛彈
南韓
美國
韓美演習

相關新聞

美國研究：泌尿道感染竟是因生肉中的大腸桿菌惹禍
美國研究：泌尿道感染竟是因生肉中的大腸桿菌惹禍
2023/03/25 12:11
北韓稱成功測試新型核攻擊無人潛艇　可於敵方港口引發放射性海嘯
北韓稱成功測試新型核攻擊無人潛艇　可於敵方港口引發放射性海嘯
2023/03/24 17:59
美國「耳念珠菌」病例激增 死亡率約6成 台灣累積3例
美國「耳念珠菌」病例激增 死亡率約6成 台灣累積3例
2023/03/24 15:56
母身兼多職、弟弟為身障　南韓演員李到晛曝辛酸成長背景　為家裡還清債務
母身兼多職、弟弟為身障　南韓演員李到晛曝辛酸成長背景　為家裡還清債務
2023/03/24 14:29
〈時評〉台灣與宏都拉斯若斷交　前總統馬英九最是難堪
〈時評〉台灣與宏都拉斯若斷交　前總統馬英九最是難堪
2023/03/24 10:33

更新時間 : 2023-03-27 13:07 GMT+08:00

最受歡迎

性別檢測首度未過! 台灣拳擊好手林郁婷世錦賽銅牌被撤將申訴
性別檢測首度未過! 台灣拳擊好手林郁婷世錦賽銅牌被撤將申訴
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
【有洋蔥】台灣療癒系甜點「瞇瞇眼」專攻傷心的人　專訪創辦人失去至親催生品牌故事
【有洋蔥】台灣療癒系甜點「瞇瞇眼」專攻傷心的人　專訪創辦人失去至親催生品牌故事
台灣海軍敦睦艦環島開放參觀近尾聲　20日起把握最後3站:基隆港、蘇澳港、花蓮港　
台灣海軍敦睦艦環島開放參觀近尾聲　20日起把握最後3站:基隆港、蘇澳港、花蓮港　
【更新】東非狒狒在台灣桃園市流竄半個月　熱成像儀空拍機•持續進行搜捕
【更新】東非狒狒在台灣桃園市流竄半個月　熱成像儀空拍機•持續進行搜捕
錯過要等40年！世紀天象「月掩金星」　全臺灣3/24傍晚起可觀賞
錯過要等40年！世紀天象「月掩金星」　全臺灣3/24傍晚起可觀賞
響應關燈一小時　全台灣與世界守護地球永續
響應關燈一小時　全台灣與世界守護地球永續
美國「耳念珠菌」病例激增 死亡率約6成 台灣累積3例
美國「耳念珠菌」病例激增 死亡率約6成 台灣累積3例
台灣《菸害防制法》新法上路！加味菸僅禁4口味？民團質疑放水
台灣《菸害防制法》新法上路！加味菸僅禁4口味？民團質疑放水
【更新】台灣六福村否認狒狒脫逃•竹縣動保所要求再盤點　桃園農業局: 私養可罰5萬元
【更新】台灣六福村否認狒狒脫逃•竹縣動保所要求再盤點　桃園農業局: 私養可罰5萬元