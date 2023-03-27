台灣跟上各國腳步！行政院環境保護署將於4/22成立氣候變遷局

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）全球氣候變遷情勢嚴峻，各國氣候行動持續加速，行政院環境保護署今(27)日宣佈，「行政院環境保護署氣候變遷局」將於地球日（4月22日）正式成立，以在環境部組改完成前，提早成立我國氣候行動專責機關。

我國淨零排放目標、政策、氣候變遷因應法規已陸續到位，行政院於3月20日核定「行政院環境保護署氣候變遷局暫行組織規程」。

環保署指出，氣候變遷局將在「環境部氣候變遷署」組織架構與職掌草案為基礎下成立，有助未來能以更有效率銜接既有業務，規劃「綜合規劃組」「減量推動組」「排放管理組」及「調適韌性組」等4組共15科，其人力來源除目前環保署氣候變遷辦公室48人外，今年度優先增補約40人，以因應氣候法施行後急需優先推動之12項子法，包括修正盤查登錄作業、查驗認證機構管理、碳費徵收及費率、自主減量計畫、自願減量交易機制及產品碳足跡標示等重要工作。

環保局表示，氣候變遷局首重訂定優先子法及規劃碳費徵收，立法院審議中環境部氣候變遷署，將在氣候變遷局基礎上，增加擴大運用溫室氣體管理基金用途、建構自願減量及交易等業務，從氣候變遷局4組15科擴增為氣候變遷署5組20科，完備組織架構。

環保署強調，為落實推動我國2050淨零排放路徑，強化氣候變遷推動架構，需要從氣候變遷法規、經費、組織、研發等四面向著手，四大要件缺一不可，透過這次氣候變遷局的成立，將階段性完備組織面向之拼圖，後續政府將加速擘畫推動，致力達成我國淨零排放，建構韌性臺灣並促進永續發展之目標。

圖片來源：環境保護署提供