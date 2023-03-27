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首屆2050淨零城市展　3/28台北南港展覽館登場

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/27 09:50
圖片載自行政院環境保護署網站

圖片載自行政院環境保護署網站

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）首屆「2050淨零城市展（Net Zero City Expo）」明(28)日在南港展覽館2館4樓舉行，行政院環境保護署將以「臺灣淨零願景館」為主軸，展示各界在「淨零綠生活」、「資源循環零廢棄」領域的努力，向全球展現我國朝向「2050淨零排放路徑」的政策方向與淨零能量。

環保署表示，這次展覽以「淨零永續生活館」為主軸，扣合「淨零綠生活」、「資源循環零廢棄」、「大氣環境改善」、「水質保護提升」、「環境綠色技術」、「先進監測科技」等六大主題進行展示。展覽內容有食、衣、住、行、育、樂、購的淨零方法與成果分享，其中有資源循環零廢棄的技術及政策，也有為了環境永續維護品質的先進科技儀器，內容創新並整合環保署各單位淨零排碳業務，值得大家蒞臨參觀。

環保署表示，除了靜態展示外，還邀請主婦聯盟環境保護基金會鄭秀娟董事長、台灣產業用紡織黃鯤雄理事長及原森旅遊社林純如執行長至「淨零永續生活館」展覽會場進行名人對談，對於食、衣、育樂等生活層面，與民眾分享簡單輕鬆實踐淨零綠生活的方式，以及不定時有獎徵答活動。

「2050淨零城市展」活動自3月28日起至3月31日，每日上午10時至下午6時(31日至下午5時)，地點在南港展覽館2館4樓，詳情請見環保署「全民綠生活資訊平台」活動專區網頁。
淨零城市展
淨零綠生活
資源循環
大氣環境
水質保護

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