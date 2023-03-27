南台灣高雄某國小露營活動•上百學生遭罰跪　 教育局究責撤換校長

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）高雄三民區一所國小舉辦露營活動，卻發生上百學生遭廠商輔導員罰跪，事後校長道歉並自請處分。高市教育局昨(26日) 深夜宣布，即日起更換校長，並指派督學代理職務。不過根據三立新聞報導，當天受罰學生有376人。

高雄市教育局重申，嚴禁不當管教、維護學生權益，除了追究違失校外教學廠商的責任外，昨天深夜也做出決定，即日起更換校長，指派督學代理職務。

該校張姓代理校長25日在廠商說明會上親率校內師生向家長、學生道歉，並自請處分，表示願意負責承擔責任。

中央社26日引述該名校長說，事後查證得知，事發當時是交接的空窗時段，才會發生沒有老師在場的狀況，自己不會迴避責任，而這也是讓學生了解在做錯事後如何處理、面對。

教育局今(27日) 清晨發布新聞稿表示，當天活動仍屬教學活動，事發當時，學校人員未能即時掌握狀況、妥善因應，顯有不當，將指派督學代理校長職務，後續將檢討畢業旅行與校外教學等活動作業流程，釐清校方應清楚知道的責任範圍，避免再發生類似事件。

教育局指出，事件後要求研議後續標準作業程序，提醒各校辦理相關活動時，學生營地要有學校老師駐點，包括輪班或其他陪伴方式等。校方務必做到學生在哪裡，老師就應該在哪裡，任何管教措施都要經過學校人員陪同確認。

教育局也重申，將依政府採購法追究廠商履約責任，後續會依學校所提檢討報告檢視相關人員責任並依法究責。教育局也將全面清查學校辦理校外教學廠商，要求廠商服務人員應簽署禁止違反兒童及少年福利與權益保障法規定。

校方、廠商25日晚在說明會上除向家長、學生道歉，初步達成退還部分金額的共識。

高雄三民區某國小在3月20、21日委由旅行社，在旗山某露營區辦五年級露營活動，期間疑似發生廠商值夜輔導員不當管教學生事件。承辦旅行社表示，事發時只有這名輔導員值班，對於發生此事非常抱歉，已開除該輔導員。

教育局26日發布新聞稿表示，教育局、學校以保護孩子為優先，高雄市學生輔導諮商中心專輔人員已與學校齊力關懷學生，教育局要求釐清當天學校值班情形，將追究廠商責任，嚴防再發生相關事件。

校方表示，後續學校和廠商會逐班道歉，因這是教育事件，對學生來說至關重要，一定要藉由此事件讓學生理解做錯事情需好好處理。

校方另指出，學校未來招標會將帶隊人員具木章(基本)訓練的證明納入評分項目，未來活動將規劃全時性的教師巡哨輪班。後續也會儘速發問卷、建議表，讓家長回饋，也會收集意見、改進。

該校張姓代理校長表示，自己25日晚親率校內師生道歉，也自請處分，願意負責承擔責任。校方也會提送檢討報告，研擬精進作為避免類似事件再次發生。

教育局表示，已要求學校釐清當天學校值班情形，學校辦理校外教學活動時應落實人員管理巡查機制，檢討教師營本部地點應鄰近學生營地，及時保護學生安全。

教育局26日強調，嚴禁發生對學生不當管教與對待行為，並依政府採購法究責廠商履約責任。後續將依學校提檢討報告檢視相關人員責任，依法究責，同時函文要求各校落實校外教學各項管理規範。

中央社25日報導，有家長質疑「教官體罰時校方無人在場制止」，張姓代理校長回應，因當天陪同老師在帳口值夜留守到凌晨2時30分就要回到營本部，且營本部距離營區有段距離，因此依合約2時30分後就交給廠商活動人員管理，校方也有留緊急通訊方式。當清晨發生不當體罰時，校方才沒辦法及時處理。之後會再檢討營本部與營區距離或調整合約。

旅行社林姓副總指出，帶隊教官在活動期間管理學生秩序時，因情緒失控有不當管教情事。公司得知後相當震驚，已向校方跟學生彌補道歉；對於活動造成社會觀感不好部分，已將這名活動人員開除以示負責。此外，晚間會中家長提出建議改善部分，廠商之後也會再進行通盤檢討。

三民區這所國小3月20、21日委託旅行社在旗山區一處露營區舉辦5年級生露營活動，活動第2天表定上午6時30分起床，但部分學生5時許起床走出帳篷外聊天，或在帳內喧嘩。現場值夜輔導員規勸無效後，一時情緒失控，逕對上百名學生施予連坐罰、罰跪1分鐘、罵髒話等不當管教，且並未在第一時間循通報管道通知校方處理。

張姓代理校長指出，校方22日下午獲報後，立即進行校安通報。並於隔天晚間與學生家長聯繫，確認受影響學生情事恐涉及兒少案件，依規定兒少通報。並全面清查是否還有其他學生受害。

校方聲明表示，將針對所有受影響學生啟動輔導機制，25日晚間也邀集各班代表、學校行政人員、家長會及廠商到校，請廠商針對事件說明，同時也針對履約不完整部分，向廠商扣款與相關賠償，並要求依兒童及少年福利與權益保障法配合調查。

校方指出，學校活動絕不允許廠商對學生不當管教。經過這次事件，會再加強了解得標廠商對帶隊員工訓練細節，並針對課程總體評估，徹底檢討。也再次對家長致上最大歉意，未來一定會加強監督及自我控管，讓課程活動可以發揮教育意義。

高雄市政府教育局則發布訊息表示，已要求校方第一時間以學生照顧及權益為主，落實輔導並社政通報，以及到校了解校外教學各項契約內容，要求廠商應針對事件說明負起責任，並要求學校謹慎全面清查是否還有相關孩子受影響，同時督導學校落實校外教學各項管理規範，檢討管理責任。

教育局25日強調，嚴禁發生學生不當管教及對待，依照兒童及少年福利與權益保障法確實調查及究責廠商等，並要求各校落實校外教學各項管理規範，確保校外廠商員工訓練細節及課程評估，維護學生學習權、受教育權、身體自主權及人格發展權，確保各學習場域安心學習。