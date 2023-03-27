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〈財經主筆室〉台灣央行升息打臉一堆專家學者　也透露國內通膨問題嚴重

By 財經主筆室, 台灣英文新聞－時評
2023/03/27 14:34
央行23日決議升息半碼、利率連5升，國銀龍頭台灣銀行24日宣布，自27日起調升存款利率，1年期定期儲蓄存款機動利率調高0.125個百分點，...

央行23日決議升息半碼、利率連5升，國銀龍頭台灣銀行24日宣布，自27日起調升存款利率，1年期定期儲蓄存款機動利率調高0.125個百分點，...

央行上周宣布升息半碼除讓人意外，也打臉一堆預估央行不會升息的專家學者，但央行決定第5度升息，似乎也意味著國內通膨問題極為嚴重，隨著電價在4月起平均調漲11%，民眾似乎要有面對苦日子來臨的心理準備。

央行上周四(23日)下午召開理監事會，會前很多專家學者都發表看法，不少人預估央行不升息也不信用管制，最主要就是認為在考量景氣燈號藍燈、出口處於連續衰退下，央行對升息的態度可能轉為保守。央行此次再次升息決定，的確讓這些專家學者跌破眼鏡。

台灣經濟是以出口為導向的島國，利率調整對經濟及通膨都會有影響，後疫情時代各國政府面臨的主要兩大問題，就是如何救經濟及解決物價高漲的通膨問題？台灣同樣面對這些得解決的問題，由央行宣布升息決定來看，救經濟並非首要解決的目標，通膨問題似乎比較棘手！

央行總裁楊金龍針對升息提出解釋時表示，很多人問電價與蛋價上漲哪個對民眾衝擊大？楊金龍解釋，蛋價相對於整體CPI的占比不高，但「電價就不同」，電價會波及到其他產業，假設電價漲幅完全反映，得顧慮會不會波及到其他商品物價，包括小吃店、餐廳等都可能調漲商品售價。

央行上周宣布升息半碼，是自去年3月至今第5度升息，電價將從4月起一口氣調漲11%，由楊金龍的談話中，似乎對電價調漲可能造成的通膨表示擔憂？畢竟，電價調漲讓民眾對通膨的預期心理影響很大，這也可能是央行不得不決定第5度升息的主因。

楊金龍表示，連續兩年都提高電價，政府也非常注意對一般民眾的影響，只是說這一次調幅相對高，中央銀行會關注。政大金融系教授殷乃平就表示，電價帶動物價上揚，基層民眾生活壓力變大，一定會要求加薪，將更推升通膨壓力，央行下次理監事會還有升息空間，半碼、一碼都有可能，但還得視未來幾個月通膨數據來看。

央行升息各行各業都有話說，但租屋族群可能是最大受害者？因為，房東必定會將上漲的利息成本全數轉嫁給租客。不少專家提出呼籲表示，央行升息房租別跟漲，勸房東「放彼此一條生路」。但最後有多少房東會聽的進去而不漲房租呢？

台灣房價高不可攀，越來越多人以租屋取代購屋，根據內政部統計，全台租屋人口在2017年就達285.8萬人，如今應該已經超過300萬人，占全台灣人口數的八分之一以上。

根據內政部的統計，全國租金指數持續創高，今年2月已達105.25，已經是連續133個月沒有回檔，租屋族的壓力可說是越來越大。且近年稅賦成本增加不少，以目前實價登錄無全面揭露的情況下，實際租金飆漲幅度可能超過官方的數字，租金不斷上漲的確對租屋族生活形成沈重負擔。

民眾對租屋感到最痛苦的三件事，分別是租金過高、租屋補助看得到吃不到，還有房東普遍逃漏稅的問題。如今央行第5度調高利率，可想而知的是房東必定調高房租，政府對租屋補助又非全面性，對於租屋族的生活壓力之大，可想而知。

再者，政府好意針對特定族群進行租金補助，經常會發生租戶去申請租金補貼，然後資格審核通過，也順利拿到租金補貼，但結果是一拿到以後，房東立即遭國稅局追稅，然後就被房東通知要房客立搬走，這就是房東普遍逃漏稅引發爭議的血淋淋案件。
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